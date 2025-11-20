مردم ایران در جنگ ۱۲روزه با تفکر بسیجی عظمت انقلاب را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور احمدی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای هفته بسیج ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز اظهار کرد: تغییراتی که در اثر انقلابها ایجاد میشود آن را به دو دسته سیاسی و اجتماعی تقسیم میکنند؛ انقلابهای سیاسی واکنشی است که در نارضایتی انباشته شده توسط مردم به نظامی که حاکم است بروز میدهد و عموماً پایدار نیست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز گفت: برخی انقلابها اجتماعی هستند که میخواهند تغییرات را تا کف جامعه ببرند، ارزشها و اصول را تغییر بدهند که انقلاب سال ۵۷ نمونه بارز آن است. نه تنها رژیم را سرنگون کرد بلکه تغییرات بنیادینی در همه جامعه ایجاد کرد، به بار نشست و گسترش یافت، در نتیجه انقلاب ریشه دار شد و تلاش دشمنان برای سرنگونی نظام با شکست مواجه شد.
وی افزود: حضرت امام برای پیروزی و تداوم انقلاب سه کار اساسی انجام دادهاند؛ ابتدا واژه سازی کردند که مورد استقبال همه مردم و جریانات قرار گرفت. سپس گفتمان سازی با تکیه بر واژهها و بعد از آن نهادسازی کردند که یکی از نهادها بسیج مستضعفین بود که سال ۵۸ رسماً به فرمان امام تشکیل شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز عنوان کرد: در ابتدای امر تصور بر این بود که بسیج مستضعفین برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ایجاد شده در حالی که برای تقویت روحیه انقلابی بین آحاد مردم علی الخصوص جوانان و نوجوانان تشکیل شد که امروز به درخت تنومندی تبدیل شده و عملکرد قابل دفاعی دارد، هجمه دشمنان خارجی و مغرضین داخلی نشان دهنده این امر است.
سرهنگ احمدی با بیان اینکه دشمن اعتراف کرده که مطالعه ۱۰ ساله و تمرین دوساله برای حمله به ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه را طراحی داشته، تصریح کرد: آنها تمام قوا و توان خود و همه تکنولوژیهای دنیا را به کار گرفتند تا با یک حمله برق آسا نظام اسلامی را ساقط و کشور را به هرج و مرج بکشانند، در نتیجه تجزیه سازی کنند که به لطف خداوند، فرماندهی معظم کل قوا و هوشیاری و پای کار بودن مردم برای دفاع از کیان مملکت خود این توطئه هم مثل دیگر توطئهها خنثی و بار دیگر تفکر و کارآمدی انقلاب اسلامی ثابت شد.
وی ادامه داد: در این جنگ ۱۲ روزه، بسیج هم با امنیت شهرها و روستاها، امدادرسانی، کمک به دستگاههای دولتی در شرایط جنگ و پس از جنگ ایفای نقش داشته و خود را ثابت کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز با تاکید بر اینکه هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی تفکر و اندیشه حضرت امام در راستای تشکیل بسیج است، گفت: انتظاراتی که مقام معظم رهبری از بسیج دارند باید در این هفته برای ما بازخوانی دیگری شود.
بسیج پاسخ مجاهدانه برای نیازهای جامعه است
سرهنگ احمدی اظهار کرد: بسیج فرمول قدرت سازی، اقتدار، آرمان گرایی و تکلیف محوری، پاسخ مجاهدانه، عادلانه، مومنانه برای نیازهای متغیر جامعه است. بسیج شجره طیبه ای است که گفتمان نامحدود، پویا و زندهای دارد لذا تفکر بسیجی میتواند همه جا جوابگو باشد و بسیجی در مواقع نیاز همیشه در خط مقدم است.
وی با بیان اینکه بسیج محدود به به سازمان، لباس و آرم نیست، تاکید کرد: بسیج تفکر آزادی خواهانه، انقلابی، معنوی و ملی است که در اذهان تک تک افراد ایران وجود دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز ادامه داد: در جنگ دوازده روزه مردم ایران با تفکر بسیجی، عظمت و شکوه انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند لذا باید به این ملت و جوانان خود افتخار کنیم زیرا برای اعتلای کشور و نابودی دشمنان با آگاهی و بصیرت گام برداشتند.
سرهنگ احمدی با بیان اینکه برای هفته بسیج برنامههای متعدد و متنوعی برنامه ریزی شده است، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۳۹۱ برنامه برنامهریزی شده که در قالب ۵۵ عنوان توسط ردههای مختلف بسیج اعم از حوزههای مختلف، بسیج محلات، گردانها، معاونتها و … طبق برنامه ریزی اجرا خواهند شد.
وی به اجرای ۲۵ عنوان برنامه شاخص اشاره و اظهار کرد: یکی از این موارد برگزاری نمایشگاه آبی و خاکی، نمایش بخشی از دستاوردهای بسیج و گوشهای از عملکرد بسیج در جنگ دوازده روزه است که از شنبه به مدت یک هفته آغاز به کار خواهد کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز گفت: انتظار میرود شهرداری، فرمانداری، میراث فرهنگی و تربیت بدنی به این موضوعات ورود داشته و به عنوان همدلی جاذبه گردشگری خوبی برای مردم ایجاد کنیم.
به گفته وی، تجمع حلقههای صالحین در مصلی نمازجمعه، تجلیل از ورزشکاران زورخانه ای، تجمع بسیجیان و نمایش اقتدار ملت بزرگ ملت ایران در پنجم آذرماه از دیگر برنامههای شاخص هفته بسیج هستند.
