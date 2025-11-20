  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

بازیهای کشورهای اسلامی -ریاض

مومنی به مدال برنز رسید

مومنی به مدال برنز رسید

کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با برتری در دیدار رده‌بندی مقابل سید عمر عزیزی از افغانستان به مدال برنز دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان شکست خورد.

علی مومنی که در دیدار رده‌بندی مقابل اسلام بازرگانوف آذربایجانی شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی مقابل کشتی‌گیر افغانستانی با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و مدال برنز دست پیدا کرد..

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

کد خبر 6662957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها