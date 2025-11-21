روز طلایی برای ورزش ایران؛ روح الله رستمی صاحب مدال طلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابتهای روز پایانی بازیهای کشورهای اسلامی، امروز (جمعه ۳۰ آبان) مسابقات پاراوزنهبرداری برگزار شد. روح الله رستمی نماینده پاراوزنهبرداری مردان در گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم با حریفانش رقابت کرد.
رستمی در اولین حرکت وزنه ۲۲۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. رستمی در دومین حرکت هم موفق به مهار وزنه ۲۳۰ کیلوگرم شد. در سومین حرکت نماینده ایران وزنه ۲۳۵ را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد.
بدین ترتیب روح الله رستمی به مدال خوش رنگ طلا رسید.
پیش از این زهرا آقایی نماینده پاراوزنهبرداری در بخش بانوان از کسب مدال بازماند و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
مدالآوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:
مدال طلا
۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)
۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)
۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)
۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)
۶- تیم ملی فوتسال
۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)
۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)
۹- تیم ملی والیبال
۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)
۱۱- ساینا کریمی (تکواندو)
۱۲- سارا شفیعی (ووشو)
۱۳- سهیلا منصوریان (ووشو)
۱۴- امیرحسین همتی (ووشو)
۱۵- علی اصغر علیمرادیان (تکواندو)
۱۶- عرفان محرمی (ووشو)
۱۷- یاسین خسروی (پرتاب وزنه)
۱۸- سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۹- غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲۰- هادی ساروی (۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲۱- فردین هدایتی (۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲۲- هاشمیه متقیان (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)
۲۳- رحمان عموزاد (کشتی آزاد - وزن ۶۵ کیلوگرم)
۲۴- علی امیریان (دوی ۸۰۰ متر)
۲۵- فاطمه محیطی زاده (هفتگانه)
۲۶- یونس امامی (کشتی آزاد)
۲۷- روح الله رستمی (پاراوزنه برداری)
مدال نقره
۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)
۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)
۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)
۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)
۷- مرتضی نعمتی (کاراته)
۸- صالح اباذری (کاراته)
۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)
۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)
۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)
۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)
۱۳- فربد طالشی (ووشو)
۱۴- امیررضا صادقیان (تکواندو)
۱۵- یلدا ولی نژاد (تکواندو)
۱۶- امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۷- محمدرضا طیبی (دوومیدانی - پرتاب وزنه)
۱۸- تیم بسکتبال سه نفره مردان
۱۹- زینب مرادی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)
مدال برنز
۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)
۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )
۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)
۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)
۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)
۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)
۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)
۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)
۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)
۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)
۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)
۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)
۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)
۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)
۱۷- تیم ملی والیبال زنان
۱۸ - علی خوش روش (تکواندو)
۱۹ - هستی محمدی (تکواندو)
۲۰ - روژان گودرزی (تکواندو)
۲۱ - شهربانو منصوریان (ووشو)
۲۲- ملیکا میرحسینی (تکواندو)
۲۳- علی احمدی وفا (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲۴- پرستو حبیبی (پارادوومیدانی - پرتاب کلاب F۳۲)
۲۵- مهیا میرزاطیبی (دوومیدانی - پرتاب نیزه)
۲۶- هستی حمودی (جوجیتسو)
۲۷- علی اکبرپور (جوجیتسو)
۲۸- هندبال (زنان)
۲۹- شمشیربازی (تیمی اسلحه اپه)
۳۰- علی مؤمنی (کشتی آزاد- وزن ۵۷ کیلوگرم)
۳۱- شمشیربازی (تیمی اسلحه سابر)
۳۲- یاسمین نظری (جوجیستو)
۳۳- کامران قاسمپور (کشتی آزاد)
