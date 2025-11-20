رحمان عموزاد: مدالهایم ارزش دوری از خانواده را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد بعد از کسب مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان گفت: خدا را شکر می کنم که توانستم پیروز این میدان باشم و دل مردم را شاد کنم.با دعای مردم و لطف خدا توانستم قهرمانی را بدست بیاورم.با دو دارنده برنز جهان کشتی گرفتم و فقط حریف اول مبتدی بود.در کل رقبای خوبی داشتم.

وی افزود: امیدوا م این روند ادامه داشته باشد و بتوانم سالیان سال برای کشورم مدال بگیرم.

قهرمان طلایی ایران درباره کاهش وزن های اخیرش نیز عنوان داشت: واقعا سخت بود.بعد از مسابقات جهانی دوباره دور از خانواده به اردو آمدیم،فشار بدنی و فشار روحی و روانی داشتیم اما با عشق مردم و دعای خانواده توانستیم این راه را طی کنیم.

عموزاد در ادامه از دلتنگی برای خانواده هم گفت و خاطرنشان کرد: من موفق می شوم یعنی تمام خانواده موفق شده و این مدال ها ارزش دوری از خانواده را دارد.بچه ام را زیاد نخواباندم.