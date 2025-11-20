  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

رحمان عموزاد: مدالهایم ارزش دوری از خانواده را دارد

اولین آزادکار طلایی ایران در بازی های کشورهای اسلامی می گوید برای موفقیت به قدری تلاش می کند که تاکنون نتوانسته فرزندش را بخواباند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد بعد از کسب مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان گفت: خدا را شکر می کنم که توانستم پیروز این میدان باشم و دل مردم را شاد کنم.با دعای مردم و لطف خدا توانستم قهرمانی را بدست بیاورم.با دو دارنده برنز جهان کشتی گرفتم و فقط حریف اول مبتدی بود.در کل رقبای خوبی داشتم.

وی افزود: امیدوا م این روند ادامه داشته باشد و بتوانم سالیان سال برای کشورم مدال بگیرم.

قهرمان طلایی ایران درباره کاهش وزن های اخیرش نیز عنوان داشت: واقعا سخت بود.بعد از مسابقات جهانی دوباره دور از خانواده به اردو آمدیم،فشار بدنی و فشار روحی و روانی داشتیم اما با عشق مردم و دعای خانواده توانستیم این راه را طی کنیم.

عموزاد در ادامه از دلتنگی برای خانواده هم گفت و خاطرنشان کرد: من موفق می شوم یعنی تمام خانواده موفق شده و این مدال ها ارزش دوری از خانواده را دارد.بچه ام را زیاد نخواباندم.

زینب حاجی حسینی

