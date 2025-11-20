شکوهی: فاز ۵ پروژه تنکابن-الموت - قزوین در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی شامگاه پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه بخشدار کوهستان، که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد؛ بر ضرورت حرکت این بخش به سمت توسعه اداری، عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و گفت: احساس میکردیم بخش کوهستان به یک مدیریت جهادی نیاز دارد و امروز با حضور شمس الدین امانپور این ظرفیت فراهم شده است.
شکوهی با اشاره به آغاز طرحهای متعدد در کوهستان افزود: فاز پنجم پروژه محور ارتباطی تنکابن، الموت، قزوین در حال اجراست و پس از تعیین تکلیف فاز ششم، عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.
نماینده عالی دولت در تنکابن درباره پروژه انتقال آب رودخانه چشمه کیله از دوهزار و سه هزار نیز گفت؛ این پروژه از طرحهای مهم منطقه است که بخشی از آن در منطقهی کوهستان در حال اجراست.
وی درباره شبهات مطرحشده در فضای مجازی اظهار کرد: میزان برداشت آب از رودخانه چشمه کیله تنها ۸ درصد است و ۹۲ درصد آب همچنان در رودخانه جریان خواهد داشت. همچنین مطالعات زیستمحیطی و منابع طبیعی این طرح پیش از آغاز کار انجام شده و این پروژه از سال ۱۴۰۱ کلید خورده است.
فرماندار تنکابن افزود: ۵ درصد آب شهرستان از چاههای عمیق تأمین میشود و این برداشت بیرویه در سالهای اخیر موجب افت سفرههای زیرزمینی و خطر فرونشست زمین شده و برای جلوگیری از بحران، باید سهم برداشت تابستانی از رودخانهها مدیریت شود.
بسیاری از نهرها لایروبی نشده است
فرماندار تنکابن ادامه داد: بسیاری از نهرهای کشاورزی تنکابن سالهاست لایروبی نشده و بخش قابل توجهی از آب هدر میرود. با مصوبه کمیته برنامهریزی و پیگیری معاون عمرانی فرمانداری، بودجهی قابل توجهی برای اصلاح سردهنهها و نهرها اختصاص یافت و این اقدامات در حال اجراست.
وی با اشاره به طرح بزرگ تأمین آب شرب کوهستان گفت: سال آینده آب کوهستان به مخازن شهر تنکابن متصل خواهد شد تا مردم از آب باکیفیت بهرهمند شوند.
فرماندار تنکابن همچنین به پروژه نوسازی سایت زباله منطقه پرده سر تنکابن اشاره کرد و افزود: با تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی از سوی استاندار، عملیات نوسازی سایت آغاز شده و بازسازی کامل محل دفن، احداث فضای جدید، نوسازی خط تفکیک، توسعه بخش کمپوست، تولید گرانول و احداث تصفیهخانه شیرابه از جمله برنامههای پیشبینیشده است و امیدواریم تا پایان امسال سایت زباله بهروز و مدرن شود.
شکوهی حمایت از مشاغل خانگی را از اولویتهای شهرستان عنوان و درباره انتخابات پیشِرو تصریح کرد: نگاه دولت، مشارکت حداکثری مردم است و از هماکنون باید برای برگزاری انتخاباتی پرشور در حوزه روستایی برنامهریزی شود. ملاک ما در انتخابات قانون است؛ هر فردی که پرونده یا محکومیتی دارد تکلیفش مشخص است و معیار تصمیمگیری گزارشهای غیررسمی نخواهد بود.
وی خطاب به بخشداران و مدیران دستگاهها گفت: وظیفه همه ما برداشتن سنگ از مسیر مردم است نه گذاشتن سنگ روی دوش آنها. قانون برای این است که امور مردم تسهیل شود و تا جایی که قانون اجازه میدهد باید با مردم همراه و یاریگر باشیم.
فرماندار تنکابن با تقدیر از استاندار مازندران اظهار کرد: استاندار با اعتماد و همراهی خود زمینه خدمت را فراهم کردهاند و با واگذاری اختیارات، مسئولیتپذیری را نیز مطالبه میکنند.
شکوهی همچنین ابراز امیدواری کرد: با پیگیریها و هماهنگیهای لازم، یک شهر جدید به بخش کوهستان اضافه شود و بخش در مسیر توسعه شتاب گیرد.
در این مراسم شمس الدین امانپور به سمت بخشدار کوهستان منصوب و از زحمات محسن مداح قدر دانی شد.
