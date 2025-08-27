۱۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در تنکابن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر خادمان نظام جمهوری اسلامی، هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد یکساله دولت و تشریح پروژههای جاری در کشور و شهرستان دانست.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۱۲۹ پروژه در سطح شهرستان تنکابن آماده افتتاح است که از این تعداد، ۵۷ پروژه در بخش مرکزی، ۲۴ پروژه در بخش خرمآباد، ۱۸ پروژه در بخش کوهستان و ۱۰ پروژه در بخش نشتا به بهرهبرداری خواهد رسید.
شکوهی افزود: دو پروژه سرمایهگذاری نیز در بخش مرکزی اجرا شده که مجموع سرمایهگذاری آنها حدود ۶۷۰ میلیارد تومان است. از کل پروژهها، ۱۳۲ پروژه عمرانی و اقتصادی، ۲۶ پروژه شهری و ۱۱۹ پروژه روستایی است.
وی تأکید کرد: نگاه دولت چهاردهم بهطور ویژه معطوف به توسعه زیرساختهاست و بخش عمده طرحهای افتتاحی و در حال اجرا در همین زمینه قرار دارند. برخی از این پروژهها تا پایان سال و بخشی دیگر در سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
فرماندار تنکابن به پروژههای ملی شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: راهسازی تنکابن به الموت، رینگ شهری نشتارود، بیمارستان امام خمینی و بازسازی سالن ورزشی طبقاتی از مهمترین پروژههای شهرستان است که عمدتاً از محل اعتبارات ملی تأمین مالی میشوند.
وی در ادامه خبر داد: برای سایت زباله پرده سر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و امیدواریم تا اسفندماه بخشهایی از آن به بهرهبرداری برسد. همچنین بخشی از پروژه بیمارستان امام خمینی نیز در سال جاری افتتاح میشود.
شکوهی درباره رینگ شهری نشتارود گفت: با موافقت وزارتخانه و تخصیص اعتبار ملی، این پروژه اکنون حدود ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود سال آینده فاز دوم آن به بهرهبرداری برسد.
فرماندار ویژه تنکابن درباره پروژه سالن ورزشی طبقاتی نیز بیان کرد: تأمین اعتبار این پروژه در ۲۶ اردیبهشت انجام و عملیات اجرایی آغاز شده است؛ هرچند بعید میدانیم امسال به پایان برسد، اما روند اجرای آن سرعت خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به مشکلات تأخیر در برخی پروژهها که برخی بیش از ۱۳ سال روی زمین مانده بودند، افزود: با حمایت استاندار و پیگیری نماینده مردم، اکنون پروژهها با سرعت خوبی در حال پیشرفت هستند و وضعیت شهرستان در حوزه پروژهها مناسب است.
شکوهی همچنین به پروژه بزرگ آبرسانی از سد دوهزار به تنکابن اشاره کرد و گفت: این پروژه زیرساختی مهم میتواند مشکل تأمین آب شرب شهرستان را برای سالهای آینده حل کند.
وی تصریح کرد: دولت چهاردهم در حوزه برق نیز اقدامات مؤثری انجام داده که زمینه توسعه سرمایهگذاری و حضور فعال سرمایهگذاران را فراهم میکند.
فرماندار ویژه تنکابن در پایان تأکید کرد: هدف اصلی دولت تمرکز بر حل مسائل زیرساختی شهرستان و هموار کردن مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری است.
