۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سایت زباله تنکابن تخصیص داده شد

تنکابن - فرماندار شهرستان تنکابن با تأکید بر ضرورت همگرایی رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از مشکلات، از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی سایت زباله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی عصر یکشنبه در نشست تقدیر از خبرنگاران تنکابن با اشاره به اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور اظهار داشت: همه ما، چه به عنوان مسئولان اجرایی و چه به عنوان مردم، هدف مشترکی برای توسعه شهرستان داریم و باید با کار درست و مسئولانه نقش خود را ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه کشور با مشکلات متعددی از جمله ناترازی انرژی مواجه است، افزود: پروژه‌های مهمی برای رفع این چالش‌ها در تنکابن در حال اجراست، از جمله طرح بزرگ آبرسانی که با سرعت پیش می‌رود و پیش‌بینی می‌شود تا مهر سال آینده بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکل تنش آبی شهرستان را برطرف کند.

شکوهی از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و نوسازی سایت زباله تنکابن خبر داد و گفت: این طرح شامل احداث لندفیل جدید با استانداردهای روز است و سال‌ها آرزوی مردم منطقه برای ساماندهی این معضل را برآورده خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در کنار مشکلات موجود می‌تواند با اطلاع‌رسانی صحیح رسانه‌ها، امید را در جامعه تقویت کند.

فرماندار تنکابن با انتقاد از سیاه‌نمایی برخی جریان‌ها، تأکید کرد: ناامید کردن مردم دردی را دوا نمی‌کند، بلکه سختی‌های معیشتی را برای آن‌ها دشوارتر می‌سازد. ما موظفیم کمبودها را سریع‌تر جبران کنیم و در این مسیر، نقش اصحاب رسانه در انعکاس اقدامات امیدبخش بسیار مهم است.

شکوهی با اشاره به اهمیت همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی گفت: ملت ایران در برهه‌های حساس تاریخی، از دفاع مقدس تا امروز، نشان داده‌اند که پای نظام و کشور خود ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی بر ضرورت تعامل بیشتر فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای رؤسای ادارات و ایجاد بسترهای همکاری گسترده‌تر از برنامه‌های در دست اجراست.

