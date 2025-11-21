حامد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین اظهار کرد: رسانهها با بیان واقعیتها و انتشار دستاوردهای انقلاب، امید را در دل مردم زنده نگه میدارند و مانع اثرگذاری جریانهای ناامیدکننده دشمن میشوند.
وی با اشاره به برنامههای هفته بسیج در شهرستان جوانرود افزود: این برنامهها در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی و با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» و حالوهوای فاطمی، از آغاز هفته تا پایان آن در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد.
پیرو با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایام دفاع مقدس، به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین اشاره کرد و گفت: تشکیل بسیج ریشهدار در تاریخ اسلام، جان تازهای به اندیشه مقاومت و خدمترسانی بخشید و این مسیر تا همیشه ادامه خواهد داشت، زیرا با فرهنگ دینی و اجتماعی مردم ایران عجین شده است.
فرمانده سپاه شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: بسیج علاوه بر نقشآفرینی در عرصه دفاعی، امروز با توان اجتماعی، فرهنگی و سازندگی، ستون پایداری انقلاب و حامی مردم در مقابله با چالشهای کشور است.
