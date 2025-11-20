به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی دارابی در نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج در ناحیه سپاه برگزار شد، اظهار کرد: ۸۵۰ عنوان برنامه مختلف با محوریت فرهنگی، اجتماعی و علمی در مساجد، محلات و پایگاه‌های مقاومت شیروان برگزار می‌شود.

وی افزود: شروع رسمی هفته بسیج در سطح کشور از روز جمعه ۳۰ آبان با برگزاری نماز جمعه آغاز می‌شود.

فرمانده سپاه شیروان خاطرنشان کرد: تجلیل از خانواده شهدا، ارائه جهیزیه، اعزام کاروان پزشکی به شهرک امام رضا (ع)، تجلیل از خانواده فرماندهان پایگاه‌ها، نواختن زنگ بسیج، برگزاری ایستگاه‌های صلواتی و فرهنگی و برگزاری یادواره شهدای رضاآباد از جمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج است.

دارابی گفت: به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) مراسم تشییع پیکر شهید گمنام با دسته عزا برگزار شده و در ستاد مرکزی ناحیه انتظامی شیروان تدفین می‌شود.