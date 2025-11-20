به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر پنجشنبه در جمع بسیجیان این شهر با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیجی کسی است که برای ارزش‌های اسلامی اهمیت قائل است.

امام جمعه دیّر با تأکید بر اینکه علاج مشکلات کشور در گرو تفکر و روحیه بسیجی است، گفت: در مواجهه با جنگ نرم و فرهنگی و هجمه دشمن به ارزش‌ها و حجاب باید در پاسداری از ارزش‌هایی که شهیدان برای آن خون و جان دادند به ویژه حجاب فعال باشیم.

حسینی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی در شرایط فعلی جنگ نرم است، بیان کرد: دشمن بر مسئله کشف حجاب و ترویج بی بندوباری و اندلسی‌سازی جامعه متمرکز شده است و ما باید از تاریخ درس عبرت بگیریم،

وی تاکید کرد: اگر دخترانی که باید مادران آینده جامعه باشند، دچار ناهنجاری‌های اجتماعی شوند، آیا فردا فرزندآوری کرده و اعتقادی به جوانی جمعیت دارند؟

امام جمعه دیّر با تأکید بر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری حجاب مسئله‌ای دینی، اسلامی، زهرایی و زینبی است، گفت: ما بعد از صحبت‌های رهبر انقلاب درباره حجاب چه کاری انجام داده‌ایم؟

وی با بیان اینکه در مسئله جنگ فرهنگی به ویژه موضوع حجاب دشمن با برنامه وارد شده و ما هم باید با برنامه وارد شویم، بیان کرد: بسیج باید در مسئله امر به معروف و نهی از منکر به ویژه موضوع حجاب به صورت جدی ورود کند.

امام جمعه دیر تاکید کرد: خواهران بسیجی در مراسم شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع شهید گمنام در شهر حضور پررنگ و منسجم داشته باشند.

حسینی با تأکید بر اینکه بسیجی یعنی گوش به فرمان رهبری بودن و ولایت پذیری و ولایتمداری داشتن، یادآور شد: جهاد در راه خدا فقط جهاد نظامی نیست بلکه در این مقطع حساس جهاد فرهنگی در اولویت است.

امام جمعه دیّر با عنوان اینکه همه پاسدار خون و آرمان شهدای عزیز باشیم، ابراز کرد: هرجا مشکلی پیش آمده به‌خاطر عدم ورود بسیج است.