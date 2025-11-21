به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیّر با تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت پرداختن به سیره و سبک زندگی ایشان در کنار مناقب وی تاکید کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین خواسته حضرت از خداوند عفاف، حجاب، بی‌نیازی و توفیق رضای خدا بود.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف حق‌الله است بیان کرد: هیچکس نمی‌تواند از حق الله صرف نظر کند، زن باید به عنوان امین از حجاب به عنوان حق الله پاسداری کند.

امام جمعه دیر با استناد به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر «هرکس فاطمه را بیازارد من را آزرده است»، تصریح کرد: امام زمان (عج) نیز حضرت فاطمه (س) را الگوی خود می‌دانند و جامعه امروز ما نیز به این الگوها نیاز دارد.

وی با اشاره به بعد عبادت در شخصیت حضرت زهرا (س) بیان کرد: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر (ص) و انفاق در راه خدا از دوست‌داشتنی‌ترین اعمال حضرت بوده است.

حسینی حضرت زهرا (س) را دختر، همسر و مادری نمونه دانست و عنوان کرد: ایشان هم در عرصه جهاد نظامی به عنوان پرستار شرکت کردند و هم در عرصه جهاد فرهنگی، با ایراد خطبه، به دفاع از ولایت پرداختند و در راه دفاع از ولایت جان خود و فرزند عزیزش را فدا کردند.

حسینی تأکید کرد: اسلام برای نقش‌آفرینی زن در اجتماع، حجاب و عفاف را مطرح کرده است و این حجاب مصونیت است نه محدودیت؛ هر محدودیتی که وجود دارد، برای هوس‌رانان است.

امام جمعه دیر از همه مردم خواست تا فاطمیه دوم را باشکوه‌تر و عاشورایی برگزار کنند، زیرا حضرت فاطمه (س) سند حقانیت شیعه و امیرالمؤمنین علی (ع) است و باید پیام مظلومیت حقانیت شیعه از این طریق فریاد زده شود.

حسینی با اشاره به حضور شهید گمنام در مصلی شهدای محراب، بیان کرد: شهدا فضای جامعه را با عطر شهادت معطر کرده و سربلندی به ارمغان آورده‌اند و راه هدایت باید از آنان جستجو شود.

وی با تبریک هفته بسیج، تأکید کرد: کسانی که فکر و فرهنگ و تفکر بسیجی دارند، همه بسیجی هستند. اولین رسالت بسیجی حفظ روحیه و تفکر بسیجی است.

خطیب نمازجمعه دیّر هویت بسیج را شامل احساس مسئولیت، روحیه جهادی، بصیرت و ولایت‌مداری دانست و گفت: اگر این موارد گرفته شود، بسیج نقشی در جامعه نخواهد داشت. بسیجی باید حضوری فعال در صحنه داشته باشد و نباید مشکلات معیشتی مانع حضور او در میادین نظام شود.

امام جمعه دیر با اشاره به ضربه خوردن دشمن در جنگ ۱۲ روزه از وحدت ملی، اعلام کرد: نقشه فعلی دشمن زمینه‌سازی برای اغتشاش است تا تیر آخر را بزند که باید مراقب توطئه بود.

وی با بیان اینکه برخی افراد مرتباً بحث مذاکره با آمریکا را مطرح می‌کنند خاطرنشان کرد: در مذاکرات گذشته با آمریکایی‌ها، آنها مرتباً نقض عهد کردند و تحریم‌های جدید علیه کشور ما تصویب کردند. متأسفانه پس از حمله اخیر دشمن به ایران باز عده‌ای همچنان از مذاکره دم می‌زنند. این اقدامات دشمن را جسورتر می‌کند.

‌کارشکنی در کار دولت خیانت به نظام است

حسینی با بیان اینکه هدف دشمن نابودی ایران است، بیان داشت: افرادی که بعد از این همه عهدشکنی آمریکایی‌ها همچنان از مذاکره دم می‌زنند، یا خودشان را به خواب زده‌اند و یا سخنگوی دشمن هستند.

وی گفت: دشمن از ما می‌خواهد که غنی‌سازی صفر شود، از تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ بازدید کند و سرنوشت ۴۰۰ کیلو اورانیوم را بداند در حالی که این درخواست‌ها غیرقابل قبول است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد نیازهای امروز و فردای کشور با صنعت هسته‌ای حل می‌شود، ابراز کرد: مشکل آب، برق، کشاورزی، دارو برای بیماران خاص و … از طریق همین صنعت هسته‌ای حل می‌شود.

حسینی تصریح کرد: بسیج در این مقطع وظیفه دارد کنار دولت باشد و با کمک‌های اجتماعی، مانند فعالیت‌های بسیج سازندگی، یاری‌رسانی کند.

وی کارشکنی در کار دولت را خیانت به نظام دانست و بیان کرد: البته نباید این گونه بیان شود که اگر دولتی ناکام ماند، جمهوری اسلامی نابود می‌شود، کما اینکه دولت‌های زیادی آمده‌اند و رفته‌اند اما جمهوری اسلامی پابرجاست.

وی بر ضرورت فعالیت بسیج در عرصه‌های جهاد تبیین، فرهنگی، مقابله با فساد و هجمه به ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: بسیج با حضور در صحنه باید پیام قدرت به دشمن منتقل کند.

امام جمعه دیر در خصوص تحولات منطقه‌ای، گفت: در حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، دولت لبنان از سر ضعف خواستار آتش‌بس مقابل اسرائیل است.

وی افزود: در عراق، ملت با بصیرت این کشور در انتخابات شرکت کردند و با وجود فشار آمریکا، گزینه مقاومت را انتخاب کردند که اکثریت رأی آورندگان شیعه بودند.

حسینی در پایان از همه خواست تا قدردان نعمت ولایت و رهبری باشند.