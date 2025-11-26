به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر چهارشنبه در اجتماع اقتدار بسیجیان در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه این شهرستان با اشاره به تلاش‌های اخیر دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور اظهار کرد: برنامه دشمن تغییر کرده و به دنبال ایجاد آشوب در شهرها است تا از بیرون وارد صحنه شود که نقش بسیج در تأمین امنیت داخلی و ناکام‌کردن این سناریوها تعیین‌کننده و بی‌بدیل بوده است.

امام جمعه دیّر درباره طرح‌های مشترک اسرائیل با ضدانقلاب، منافقین، سلطنت‌طلبان و گروهک‌های تجزیه‌طلب گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر می‌خواست پس از ترور تعدادی از فرماندهان ما و طولانی شدن درگیری‌ها، کودتای ۲۸ مرداد را بازسازی کند اما ایستادگی نیروهای سپاه، بسیج و حضور مردم، آنان را به استیصال کشاند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، همه فهمیدند که وجود رهبری حکیم، شجاع و مقتدر چه نعمتی است. حتی کسانی که تا دیروز ضرورت ولایت فقیه را زیر سوال می‌بردند، امروز بیدار شده‌اند؛ هرچند برخی همچنان خود را به خواب زده‌اند.

حسینی با اشاره به نقش همه اقشار مردم در بسیج از زنان خانه‌دار تا کشاورزان، دانشجویان، دانش‌آموزان، صیادان، طلاب و مدیران گفت: بسیج لباس و سازمان نیست؛ فرهنگ است. فرهنگ مسئولیت‌پذیری، بصیرت و اقدام به‌موقع. کسی که امروز وظیفه خود را در دفاع از ولایت تشخیص نمی‌دهد، مسئولیت‌شناس نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم هوشیاری نسبت به موضوع بنزین و احتمال سوءاستفاده دشمن پرداخت و خطاب به مسئولان گفت: مسئله سوخت باید دقیق برای مردم توضیح داده شود تا نگرانی یا سوءبرداشت ایجاد نشود. مردم نامحرم نیستند. همان‌طور که قاچاق سوخت باید متوقف شود، اولویت برخورد هم باید در نقاط اصلی قاچاق باشد، نه اینکه مردم معمولی دچار فشار شوند.

امام جمعه دیّر در ادامه با اشاره به حملات اخیر به مواضع حزب‌الله لبنان و نقش آمریکا و اسرائیل گفت: امروز دشمنی آمریکا و اسرائیل دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ کسی که هنوز دشمن را نمی‌شناسد، نمی دانم آمریکا و اسرائیل چه کار دیگه‌ای نکردند باید بکنند تا بدانند دشمن کیست. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

وی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب فرمودند حجاب یک مسئله دینی، اسلامی، زهرایی و قرآنی است. این موضوع، یک حکم الهی است و ریشه در فرهنگ وحیانی دارد.

حسینی افزود: بعضی‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی می‌خواهد زورکی حجاب را اعمال کند؛ درحالی‌که حجاب قبل از جمهوری اسلامی بوده، زمان پیامبر بوده، زمان شاه بوده و حتی رضاخان هم با زور نتوانست آن را از سر زنان بردارد. بنابراین حجاب مال جمهوری اسلامی نیست؛ حکم قرآن است. اگر کسی گفت جمهوری اسلامی می‌خواهد حجاب را تحمیل کند، پاسخ این است: خدا گفته، نه حکومت.

امام جمعه دیّر با تاکید براینکه حجاب تنها یک پوشش نیست، بلکه یک هویت و پیام فرهنگی است، افزود: امروز پیام زهرا همان پیام رهبری است؛ یعنی حفظ هویت دینی، امر به معروف، و دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه امر به معروف باید با شیوه صحیح انجام شود، خطاب به فعالان فرهنگی و بانوان اظهار داشت: هرکس پیرامون شما حجاب را رعایت نمی‌کند، با زبان خوش تذکر بدهید؛ شما اهل درگیری نیستید؛ اما اگر کسی با شما درگیر شد، قوه قضائیه صریحاً اعلام حمایت کرده است. رئیس قوه قضائیه دستور داده که نیروهای نظامی، انتظامی و دادستان‌ها از آمرین به معروف حمایت کنند.

امام جمعه دیر همچنین از مسئولیت‌گریزی برخی افراد انتقاد کرد و گفت: برخی در جامعه نه‌تنها مسئولیت‌پذیر نیستند، بلکه مسئولیت‌ستیزند؛ یعنی با کسانی که به وظیفه دینی خود عمل می‌کنند، سرِ ستیز دارند. وقتی خواهر مؤمنی برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه امر به معروف می‌کند، او را سرزنش می‌کنند. این جامعه را به بی‌تفاوتی می‌کشاند.

وی با اشاره به الگوی تاریخی امر به معروف افزود: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها می‌توانست بگوید من زن هستم و وظیفه‌ای ندارم که در مسائل سیاسی دخالت کنم؛ اما ایشان سینه سپر کرد، خطبه خواند، گریه‌های افشاگرانه داشت، وصیت کرد که قبرش پنهان باشد، و همه این‌ها برای دفاع از ولایت بود. امروز هم بسیجی واقعی کسی است که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها وظیفه‌اش را به‌موقع تشخیص دهد و بی‌تفاوت نباشد.

امام جمعه دیّر با اشاره به لزوم جهاد تبیین، ایستادگی بر اصول، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و اعلام موضع در مقابل دشمن، گفت: حلال مشکلات کشور ما تفکر و فرهنگ بسیجی و سپردن کار به دست مردم و بسیجیان است.