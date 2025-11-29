سرهنگ نوری: ۴۳۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شدند

️سرهنگ حمید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی زاهدان بیان کرد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۰ نفر سارق، ۴۵۲ نفر معتاد متجاهر، ۴۳۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۳۵ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

وی افزود: در طول اجرای این طرح مقدار ۳۹ کیلو و ۸۷۴ گرم انواع مواد مخدر و مقدار ۷۶۰ لیتر سوخت قاچاق و ۷ قبضه سلاح کشف و تعداد ۴۲ دستگاه خودرو و ۴۲ دستگاه موتور سیکلت متخلف کشف و توقیف شد.