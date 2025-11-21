https://mehrnews.com/x39FtD ۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۴ کد خبر 6663883 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۴ بسته خبری؛ مهم ترین اخبار یک هفته گذشته سیستان و بلوچستان زاهدان - در این فیلم به مهم ترین رخدادهای استان سیستان و بلوچستان در یک هفته گذشته می پردازیم. دریافت 21 MB کد خبر 6663883 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان پیام نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته بسیج برچسبها بسته خبری سیستان و بلوچستان زاهدان کلیپ کره جنوبی
