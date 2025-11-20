طهماسبی: نمایشگاه ترکمنستان فرصت جهش در تجارت ایران و ترکمنستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صادراتی ایران در استان بالکانآباد ترکمنستان اظهار کرد: سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکمنستان به ۵۹۳ میلیون دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن ۲۳ درصد رشد داشته است امید است برگزاری چنین نمایشگاههایی زمینه جهش بیشتر در سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور را فراهم کند.
استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت نمایشگاههای تخصصی در سنجش ریسکهای تجاری، ارتقای کیفیت تولید و ایجاد پیوند میان بخشهای تولیدی و بازرگانی، افزود: این رویدادها نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای استانی و توسعه دیپلماسی اقتصادی ایفا میکنند.
وی با اشاره به مرز مشترک استانهای گلستان و بالکان و سابقه همکاری در حوزه حملونقل و انتقال فرآوردههای نفتی و انرژی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و تجاری را ضرورتی اساسی دانست و گفت: ارتقای ظرفیتهای موجود میتواند تعاملات میان دو کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
طهماسبی همچنین تنوع فرهنگی و ظرفیتهای اقتصادی گلستان را فرصتی ارزشمند برای تعمیق روابط همجواری عنوان کرد و افزود: این ویژگیها میتواند زمینه بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای منطقهای را فراهم سازد.
استاندار گلستان با یادآوری تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه روابط ایران و ترکمنستان فراتر از همسایگی و در سطح روابط خویشاوندی است، نقش تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان را در پیوند اقتصادها و فرهنگهای دو کشور حیاتی خواند و از آنان بهعنوان نیروی محرک توسعه همکاریهای اقتصادی یاد کرد.
این رویداد با هدف تقویت روابط اقتصادی، گسترش بازارهای صادراتی، جذب سرمایهگذاری و ارتقای فناوری میان ایران و ترکمنستان برنامهریزی شده است.
نظر شما