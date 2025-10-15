گردشگری سلامت، فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی استان گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های کلیدی توسعه اقتصادی استان دانست واظهار کرد: با توجه به زیرساخت‌های موجود، این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران بین‌المللی ایفا کند.

وی افزود: اکنون ۹ شرکت خدمات مسافرتی دارای گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت در گلستان فعالیت دارند که همکاری نزدیکی با بیمارستان‌های دارای مجوز IPD دارند و روند اخذ ویزا و ورود گردشگران سلامت را مدیریت می‌کنند.

به گفته فعالی، این دفاتر علاوه بر فروش بسته‌های درمانی، باید بسته‌های گردشگری مرتبط با جاذبه‌های استان را نیز ارائه دهند تا مدت ماندگاری گردشگران افزایش یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان بازار کشورهای CIS به ویژه ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان را از مهم‌ترین اهداف استان در این حوزه معرفی کرد و گفت: ایجاد خطوط پروازی مستقیم بین گرگان و این کشورها از اولویت‌ها است.

وی همچنین به اهمیت همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان اشاره کرد و گفت: حضور استان در نخستین نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های صادراتی ایران در استان بالکان ترکمنستان فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری سلامت است.

در ادامه عباس بدخشان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، با اشاره به فعالیت ۲۵ بیمارستان دولتی و خصوصی استان، اظهار کرد: هشت بیمارستان مجوز IPD دریافت کرده‌اند.

وی افزود: ضروری است مراکز درمانی استان حضور فعالی در نمایشگاه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری داشته باشند و مرز اینچه‌برون نیز به دروازه اصلی ورود گردشگران آسیای میانه تبدیل شود.

غلامرضا پایین‌محلی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گلستان، توسعه گردشگری سلامت را منوط به تبلیغات هدفمند و طراحی بسته‌های جامع درمانی و گردشگری دانست و گفت: دفاتر خدمات مسافرتی باید بسته‌های سلامت‌محور را با هماهنگی بیمارستان‌ها طراحی و به بازار کشورهای هدف معرفی کنند.

محمد عجم، رئیس جامعه هتل‌داران گلستان، نیز اعلام کرد: هتل‌ها و اقامتگاه‌های استان آماده همکاری با دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز درمانی برای پذیرش گردشگران سلامت هستند و خدمات مکمل مناسبی را ارائه می‌دهند.

نشست تخصصی گردشگری سلامت گلستان با حضور فعالان حوزه درمان، دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که با برنامه‌ریزی هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، گلستان می‌تواند به مقصدی شاخص در گردشگری سلامت شمال ایران تبدیل شود.