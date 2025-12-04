حمایت کامل استانداری گلستان از توانمندسازی مراکز معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، با حضور در مرکز نگهداری شبانه‌روزی معلولان در گرگان، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد و در جریان وضعیت ارائه خدمات تخصصی، رفاهی و حمایتی قرار گرفت.

استاندار گلستان در حاشیه این بازدید، توانمندسازی مراکز نگهداری معلولان را یکی از الزامات اصلی در ارائه خدمات استاندارد به این قشر عنوان کرد و گفت: استانداری گلستان با تمام ظرفیت از برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات در این مراکز حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به نیازهای افراد دارای معلولیت، بر ادامه برنامه‌های حمایتی، تقویت زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای افزایش کیفیت خدمات تأکید کرد.