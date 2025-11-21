  1. استانها
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در آبان ماه سال جاری

ارومیه- با وجود بارش های اخیر وضعیت دریاچه ارومیه در آبان ماه سال جاری همچنان بحرانی است.

