فرمانده بسیج فهرج: چفیه بسیجی نماد مقاومت و مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار صادق زمانی مقدم، پنجشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان فهرج به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از بسیج، مردم و اقتدار ملی به عنوان شعار هفته بسیج یاد کرد و گفت: رسانه یکی از پایه‌های اساسی اقتدار ملی است.

وی با اشاره به اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته بسیج حول ۵ محور جهاد تبیین، جهاد خدمت، جهاد علمی، جهاد اقتصادی و جهاد امید آفرینی، گفت: تعدادی از این برنامه‌ها قله، تعدادی شاخص و تعدادی نیز عمومی هستند.

سرهنگ زمانی مقدم، افزود: قرائت دعای ندبه و پیاده روی خانوادگی در نقاطی از شهرستان فهرج، حضور حداکثری بسیجیان در نماز جمعه، میقات صالحین، سخنرانی بین صلاتین فرمانده ناحیه، بر پایی ایستگاه صلواتی و برگزاری نشست‌های روشنگری در سطح پایگاه‌ها به عنوان برنامه‌های روز اول هفته بسیج در فهرج است.

وی افزود: در روز دوم غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، نواختن زنگ بسیج مدرسه عشق، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، نشست‌های بصیرتی در مساجد و مدارس برنامه ریزی شده است و در کنار آن کارزار خدمت در محله طرح کرامت نیز اجرا و طی آن علاوه بر برپایی میز خدمت و پاسخگویی مسئولان به مشکلات، گروه‌های جهادی پزشکی نیز با همکاری مرکز بهداشت به جامعه هدف خدمت رسانی می‌کنند.

فرمانده ناحیه فهرج همچنین از برپایی خیمه مادری، برپایی نمایشگاه و غرفه‌های عفاف و حجاب و برپایی دسته‌های عزاداری به عنوان برنامه‌های با محوریت سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها نام برد و بیان کرد: در این روز نشست‌های بصیرتی با تفکر علوی و فکر فاطمی نیز برگزار می‌شوند.

زمانی مقدم، از برگزاری نمایش باشکوه اقتدار بسیج در روز ۵ آذر خبر داد و اظهار کرد: بزرگترین رویداد در هفته بسیج نمایش اقتدار بسیجیان است که ۵ آذر همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این روز در کنار اعزام دانش آموزان پسر مقطع تحصیلی متوسطه به اردوی راهیان نور، نمایشگاه توانمندی بسیج سازندگی در قالب طرح‌های محرومیت زدایی و اقتصادی مقاومتی و برپایی غرفه‌های سواد رسانه، تولید محتوا، دفاعی امنیتی و فرهنگی نیز در دستور کار است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فهرج از برگزاری شب شعر، پویش نذر خون، پویش دردانه ۳، توزیع لوازم التحریر، نشست‌های آنلاین در فضای مجازی و … به عنوان دیگر برنامه‌های هفته بسیج یاد کرد و گفت: بسیج خود را از مردم و مسئولان جدا نمی‌کند و متعلق به قشر خاصی نیست.

زمانی مقدم، تصریح کرد: افتخار بسیج سربازی ولایت است و چفیه یک بسیجی نیز نماد مقاومت و مبارزه با استکبار است.