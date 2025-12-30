به گزارش خبرنگار مهر؛ سرهنگ عبدالمجید اکبری، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج مفتح منطقه ۳ تهران بزرگ، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با موضوع نماز در شهر تهران خبر داد و گفت: این رویداد با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه و بهره‌گیری از ظرفیت نوجوانان، جوانان علاقمند و خانواده‌های خلاق در حوزه تولیدمحتوای دیجیتال برگزار می‌شود.

او با اشاره به محورهای اصلی این رویداد توضیح داد: این دوره از مسابقات در بخش‌های ساخت بازی‌های ویژه تلفن همراه، تولید نرم‌افزارهای موبایلی، هوش مصنوعی و پویانمایی برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان آثار خود را با محوریت موضوع نماز ارائه می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مفتح با تأکید بر اهمیت پیوند فناوری و مفاهیم دینی افزود: تلاش کرده‌ایم با زبان روز و ابزارهای نوین دیجیتال، مفاهیم عمیق دینی را برای نسل جوان جذاب و اثرگذار ارائه کنیم.

به گفته سرهنگ اکبری، برای تیم‌های برگزیده هر بخش جوایز نقدی قابل توجهی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که تیم اول ۹۰ میلیون ریال، تیم دوم ۷۰ میلیون ریال و تیم سوم ۵۰ میلیون ریال در هر بخش دریافت خواهند کرد.

او همچنین با اشاره به زمان و مکان برگزاری این رویداد گفت: افتتاحیه این رویداد روز چهارشنبه دهم دی‌ماه برگزار می‌شود و برنامه‌ها تا روز جمعه دوازدهم دی‌ماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه نیز در تاریخ ۱۸ دی، همزمان با سومین اجلاسیه نماز سپاه تهران بزرگ برگزار خواهد شد.

به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مفتح، این رویداد در حسینیه یزدی‌ها واقع در خیابان شهید کلاهدوز (دولت) برگزار می‌شود که ثبت‌نام با ظرفیت محدود انجام شده است.

سرهنگ اکبری در پایان از فعالان حوزه فناوری، برنامه‌نویسان، طراحان، انیماتورها و علاقه‌مندان به تولید محتوای دیجیتال دعوت کرد برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، از طریق شماره تماس و شناسه اعلام‌شده اقدام کنند.