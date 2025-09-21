برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان فهرج تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار صادق زمانی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: ملت ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند و این هفته فرصتی برای قدردانی از حماسه‌های رزمندگان اسلام است.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان داد که معادلات قدرت آن‌گونه که غربی‌ها تصور می‌کردند نیست و پیروزی ملت ایران در این عرصه، امتداد دفاع مقدس و جلوه‌ای از ایمان، ایثار و وحدت بود.

زمانی مقدم، در ادامه از برگزاری رژه موتوری و خودرویی و غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا به عنوان اولین برنامه هفته دفاع مقدس نام برد و بیان کرد: دیدار با امام جمعه، تکریم از خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و نواختن زنگ ایثار و مقاومت با شعار ما فاتحان قله ایم جزو برنامه‌های این هفته هستند که اجرایی می‌شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فهرج همچنین از برگزاری یادواره‌های شهدا، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، مسابقات ورزشی، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس و پایگاه‌ها، تولید محتوای فاخر در فضای مجازی حول محورهای گفتمان دفاع مقدس و جبهه مقاومت و حضور باصلابت بسیجیان در نماز جمعه را به عنوان دیگر برنامه‌های مهم هفته دفاع مقدس در فهرج یاد کرد.