تنها راه توقف استکبار ترویج روحیه پاسداری در میان ملت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق زمانی مقدم، در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان فهرج با تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین علیه‌السلام و روز پاسدار گفت: ما پاسداران از نسلی هستیم که آگاهانه انتخاب میکنیم، شجاعانه می جنگیم، غریبانه زندگی می‌کنیم و مظلومانه به شهادت می‌رسیم.

وی گفت: ما از چنین نسل و تفکری هستیم که این تفکر را از مولایمان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ارث برده ایم و این نعمتی است که خداوند متعال به عنوان نظام اسلامی و حکومت الهی بعد از ۲۵۰۰ سال حکومت شاهنشاهی به ما عطا کرده است و ما تا پای جان از این نظام الهی دفاع خواهیم کرد.

زمانی مقدم، افزود: پاسدار کسی است که از خودش میگذرد و به مردم فکر می‌کند، خودش را جانفدای مردم و مردم را ولی نعمت و سرباز ولایت این نظام و انقلاب می داند.

فرمانده سپاه فهرج تصریح کرد: سپاه پاسداران یک مجموعه انسانی مومن، فرهیخته و اهل اقدام و عمل است که بالندگی آن در همه ی نسل ها امتداد پیدا کرده است و امروز سپاه پاسداران یک الگوی برتر و فراتر از جغرافیایی ایران اسلامی مورد توجه ملت ها و آزادی خواهان جهان قرار گرفته است.

وی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان امانتدار امین انقلاب اسلامی است و سربازان بی ادعای ولایت و بازوی توانمند رهبر انقلاب حضور موثر و پر برکتی در همه ی عرصه های خدماتی، امنیتی، علمی و سازندگی رقم زده اند.

زمانی مقدم، افزود: تنها راه توقف استکبار، ترویج آگاهی و روحیه پاسداری در میان ملت ها و نهضت ها است.

فرمانده سپاه فهرج گفت: مردم ایران اسلامی همانند ۹ دی ۸۸ و ۲۲ بهمن های ۴۸ سال گذشته به عنوان صاحبان انقلاب و کشور با ولی نعمتان ما سر راه فتنه قرار گرفتند و فتنه ی آمریکایی را خفه کردند.