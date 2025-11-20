حریق پژو ۲۰۶ در سمنان حادثه آفرید

محسن نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نشت هیدرولیک به قیمت سوختن موتور پژو ۲۰۶ در سمنان تمام شد، ابراز کرد: این حادثه امروز پنجشنبه در بلوار معلم یکی از شریان‌های اصلی شهر به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه این پژو ۲۰۶ به دلیل نقص فنی منجر به آتش سوزی از قسمت موتور شد، افزود: بلافاصله مأموران آتش نشانی سمنان به حادثه اعزام و نسبت به اطفای حریق اقدام کردند.

رئیس آتش نشانی سمنان با بیان اینکه به دلیل ماهیت روغنی و گستردگی حریق در موتور، تیم عملیاتی با استفاده از خاموش کننده مخصوص اطفا حریق مانع از رسیدن اکسیژن به سوخت شده و به طور مؤثری حریق را خاموش کردند، گفت: خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید.

نوحی گفت: راننده خودرو به محض مشاهده دود غلیظ و استشمام بوی روغن داغ، با حفظ خونسردی، خودرو را در حاشیه امن متوقف کرده و در زمانی کوتاه و بدون آسیب‌دیدگی جدی از خودرو خارج شده است. این اقدام سریع راننده، از وقوع هرگونه تلفات جانی جلوگیری کرد.

وی افزود: این حادثه یک یادآور جدی برای کلیه رانندگان است که سیستم‌های هیدرولیکی و خطوط انتقال سیالات تحت فشار در خودروها را بررسی کنند زیرا یکی از نقاط ضعف بالقوه محسوب می‌شوند که در صورت غفلت، می‌توانند منجر به حوادث ناگواری گردند.