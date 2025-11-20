به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری سخنگوی مدیریت بحران کشور گفت: با آغاز فصل پاییز و افزایش برگریزان در جنگلهای شمال کشور، همراه با کاهش بارندگی و تداوم گرمای هوا، خطر آتشسوزی در جنگلهای شمال شدت گرفته است. از ۲۴ آبانماه آتشسوزی در منطقه اِلِیت مخزنآباد چالوس با وزش باد شدت بیشتری یافته است؛ در حالی که طی روزهای پیش از آن نیز حریق در این محدوده گزارش شده بود.
وی ادامه داد: پس از اعلام وضعیت اضطراری، مدیریت بحران استان با اعزام نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست عملیات اطفای حریق زمینی را آغاز کرد. نقطه اصلی آتشسوزی با نخستین آبادی حدود ۵ کیلومتر فاصله دارد و شیب بالای ۸۰ درصد و صخرهای بودن مسیر، سرعت حرکت نیروها را کاهش داده است.
اعزام سه هلیکوپتر اطفای حریق برای نخستینبار در آتشسوزی جنگلهای شمال
ظفری اذعان کرد: با توجه به شرایط دشوار منطقه، درخواست اعزام هلیکوپتر از سوی استانداری به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شد. پس از هماهنگی با مرکز اطفای حریق هوایی وزارت دفاع،
دو فروند هلیکوپتر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (یک فروند از نیروهای هوافضا و یک فروند از هوانیروز سپاه) و یک فروند هلیکوپتر از جمعیت هلالاحمر به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: در حال حاضر سه فروند هلیکوپتر بهطور همزمان مشغول عملیات هستند؛ دو فروند مأموریت اطفای هوایی و یک فروند هلیبُرن نیروها به نقاط سختگذر را انجام میدهد. این نخستینبار است که بهصورت همزمان سه هلیکوپتر در یک عملیات آتشسوزی جنگلهای شمال کشور فعال هستند که نشاندهنده استفاده کامل از توان تجهیزاتی و انسانی است.
تقسیم منطقه به چهار جبهه عملیاتی
سخنگوی مدیریت بحران کشور اظهار داشت: مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار چالوس و فرماندار مرزنآباد در محل حادثه حضور دارند و عملیات را هدایت میکنند. منطقه از همان روز نخست به چهار بخش عملیاتی تقسیم شد و نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، تیمهای کوهنوردی و گروههای مردمی و طبیعتدوست از چهار جبهه مشغول اطفای حریق هستند.
وی ادامه داد: اکنون ۳۵ تیم اطفای زمینی با مجموع حدود ۴۰۰ نیرو در منطقه مستقر شدهاند. شیب زیاد، صخرهای بودن محدوده و وجود حجم بالای لاشبرگها و درختان شکسته که با گسترش آتش شعلهور میشوند، عملیات را به یکی از پیچیدهترین اطفای حریقهای سالهای اخیر تبدیل کرده است.
گسترش دوباره آتشسوزی در پی وزش باد شدید
سخنگوی مدیریت بحران کشور تصریح کرد: تا شامگاه چهارشنبه، میزان آتشسوزی کمتر از یک هکتار بود و نیروها در حال لکهگیری بودند؛ اما بامداد پنجشنبه با وزش باد شدید، آتش مجدداً شعلهور شد و توسعه یافت. شرایط توپوگرافی و حجم بالای لاشبرگها همچنان خطر گسترش آتش را افزایش میدهد.
ظفری افزود: طبق اعلام مدیریت بحران استان، استاندار مازندران نیز در مسیر حرکت به منطقه حادثه است تا از نزدیک بر فرآیند اطفای حریق نظارت کند. امید میرود در صورت کاهش وزش باد، عملیات مهار آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.
۶۰ سورتی پرواز از آغاز عملیات اطفای هوایی
سخنگوی مدیریت بحران کشور در ادامه گفت: از شروع عملیات تاکنون بیش از ۶۰ سورتی پرواز توسط هلیکوپترها انجام شده که شامل تخلیه آب از هوا و هلیبُرن نیروها به نقاط صعبالعبور است. این حجم عملیات هوایی بیانگر گستردگی و پیچیدگی وضعیت در منطقه مخزنآباد چالوس و مرزنآباد است.
وی خاطر نشان کرد: خدمات نیروهای امدادی، محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه، هلالاحمر و مردم محلی همچنان ادامه دارد و عملیات اطفای حریق بهصورت همزمان در زمین و هوا دنبال میشود.
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