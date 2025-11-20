به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل آتشسوزی اظهار کرد: آتشسوزی از شامگاه شنبه در منطقه الیت آغاز شد و این دومین حضور میدانی من در این منطقه است.
وی با بیان اینکه آتش در چند نقطه بهصورت لکهای و در مجموع در سطحی حدود یک هکتار فعال بوده است، افزود: تیمها تاکنون پنج نوبت عملیات اطفا در محل انجام دادهاند و با وجود تاریکی و سختی تردد، اقدامات تا حد زیادی موفقیتآمیز بوده است. بر اساس برنامهریزی انجام شده، هواپیمای ایلوشن فردا وارد منطقه میشود.
استاندار مازندران با اشاره به دشواریهای عملیات گفت: توپوگرافی سخت منطقه، شیبهای بسیار تند که در برخی نقاط تا ۸۰ درصد میرسد، خشکسالی و تغییرات اقلیمی از عوامل گسترش آتش در این منطقه بوده است.
یونسی تأکید کرد: نخستین اولویت ما حفظ جان نیروهای عملیاتی است. حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای امدادی و تخصصی از استانهای مختلف در منطقه حضور دارند و شبانهروز مشغول مهار آتش هستند. لازم میدانم از تلاش همه این عزیزان و همچنین همکاری ارزشمند مردم بومی منطقه قدردانی کنم.
وی با اشاره به روند عملیات اظهار داشت: با تلاش نیروها تا عصر امروز حدود ۹۵ درصد حریق کنترل شد، اما به دلیل شدت باد در برخی ساعات، شعلهها مجدداً گسترش یافت. با توجه به ورود هواپیما و افزایش تجهیزات، پیشبینی میکنیم آتش طی فردا یا پسفردا بهطور کامل مهار شود.
