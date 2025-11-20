فرماندار کنگان: کانون گرد و خاک مهار شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر پنجشنبه در بازدید از مسیر سایت ۲ منطقه پارس ۲، با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی موجود در این مسیر، مهم‌ترین دغدغه را وجود کانون گرد و خاک عنوان کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی مسیر، شکل‌گیری کانون گرد و خاک است که علاوه بر ایجاد آلودگی محیط‌زیست، فعالیت تأسیسات شرکت و مجموعه‌های پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار کنگان افزود: مهار این کانون از اولویت‌های اصلی کارگروه تسهیل‌گری است.

وی ادامه داد: تردد تانکرها موجب تشدید گرد و غبار شده و ضروری است دستگاه‌های متولی، سرمایه‌گذار و سازمان منطقه ویژه پارس با هماهنگی کامل، در اسرع وقت برای حذف و کنترل این کانون اقدام کنند تا شرایط محیطی و عملیاتی مسیر بهبود یابد.

زیبا با تأکید بر ضرورت اقدام فوری، افزود: اقدامات کنترل این کانون باید عملیاتی، سریع و پایدار باشد و دستگاه‌های مسئول نیز گزارش روند پیشرفت کار را به کارگروه تسهیل‌گری ارائه دهند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی چالش‌ها، مشکلات اجرایی و نیازهای واحدهای تولیدی شهرستان و در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم و در چارچوب منشور حکمرانی مبنی بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع واحدهای اقتصادی صورت گرفت.

در این بازدید، مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز گزارشی از وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل گرد و خاک و رفع سایر مشکلات اجرایی ارائه کردند.