به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار سمنان از محل ساخت زائرسرا برای استقرار مواکب در گرمسار و در جمع خبرنگاران از اجرای این طرح به عنوان یک پروژه عمرانی اولویت دار در شهرستان گرمسار یاد کرد.
وی با بیان اینکه شهرستان گرمسار که در مسیر زائران امام رضا (ع) و اربعین حسینی قرار دارد، افزود: در دستور کار داریم مکانی را که به نام مبارک حضرت ثامنالحجج (ع) نامگذاری شده به زودی احداث شود لیکن در همین راستا، با همکاری مسؤلان مربوطه زمینههای اجرا فراهم شده است.
فرماندار گرمسار با بیان اینکه نقشهی اجرایی پروژه طراحی و تحویل شده است، گفت: امیدواریم با تکمیل عملیات سقف و ایمنسازی محوطه، بتوانیم فضاهای ۵۰ تا ۱۰۰ متری را در اختیار مواکب فعال شهرستان قرار دهیم تا خدمات اسکان و پذیرایی به زائران ارائه شود.
همتی با بیان اینکه پیشبینی احداث سرویسهای بهداشتی و فضاهای خدماتی انجام شده است، تاکید کرد: از ظرفیت مردم و خیران هم در این زمینه بهره گیری میشود.
