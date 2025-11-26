  1. فرهنگ و ادب
افتاد دانه دانه‌ اشکم به دامنش؛ نزدیک بودم این همه آیا به فاطمه؟

اعظم سعادتمند به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم سعادتمند به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه غزل سعادتمند را با هم می‌خوانیم؛

*

بردم پناه از شب سرما به فاطمه

از درّه‌ی درنده‌ی دنیا به فاطمه

آویختم به رشته‌ی نوری‌ که می‌رسید

از چار سو به ساقه‌ی طوبی، به فاطمه

رازی که هیچ‌وقت نگفتم به هیچ‌کس..

آهی شدم که بسپرم آن را به فاطمه

من، ابرسنگ ساکت تنها، گریختم

از کوه و دشت و جنگل و دریا به فاطمه

افتاد دانه دانه‌ی اشکم به دامنش

نزدیک بودم این همه آیا به فاطمه؟

آنقدر روشن است و درخشان که داده‌ای

ای عشق نام نامی زهرا به فاطمه

«من سردم است» در ته این ظلمت نمور

دست مرا بگیر خدایا به فاطمه...

جواد شیخ الاسلامی

