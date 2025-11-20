کاخ سفید: ترامپ از هر دو طرف درگیر در جنگ اوکراین ناامید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای دموکرات کنگره با دعوت به نافرمانی از دستورات فرماندهی، ارتش را به خشونت تشویق و تحریک کردند.

کاخ سفید ضمن خطرناک دانستن این نامه افزود: اعضای دموکراتی که این نامه را ارسال کردند باید پاسخگو باشند و این همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد.

این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر در حال کار بر روی جلسه برنامه‌ریزی شده بین رئیس جمهور ترامپ و شهردار منتخب شهر نیویورک، «زهران ممدانی»، است.

کاخ سفید در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرد که در هیچ‌گونه مذاکره رسمی در خصوص اجلاس گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد.

کاخ سفید در ادامه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از همان ابتدا حتی در طول مبارزات انتخاباتی خود نشان داد که می‌خواهد جنگ در اوکراین پایان یابد.

این بیانیه می‌افزاید: مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ادامه دارد و رئیس جمهور ترامپ از طرح صلح ارائه شده حمایت می‌کند.

کاخ سفید با بیان اینکه رئیس جمهور ترامپ از هر دو طرف درگیر در جنگ اوکراین ناامید شده است، افزود: ما مذاکرات خوبی با روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ داریم و رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ، مذاکرات مستقیمی با پوتین و زلنسکی انجام داد.