ناکامی نمایندگان هرمزگان در هفته سوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

بندرعباس - ستارگان بندر کلاهی میناب و سیبه کوخرد بستک در هفته سوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور برابر حریفان خود شکست خوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال کشور در گروه سوم با دو شکست برای نمایندگان هرمزگان به پایان رسید.

تیم ستارگان بندر کلاهی در ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب در دیداری فیزیکی و درگیرانه با نتیجه یک بر صفر از تیم استقلال ملاثانی شکست خورد تا نخستین شکست خود را در برابر تماشاگران خانگی تجربه کند.

دیگر نماینده هرمزگان سیبه کوخرد بستک در برابر تیم صدرنشین گروه سوم نفت و گاز ایلام قرار گرفت و با نتیجه دو بر صفر مغلوب شد.

این شکست باعث شد تیم ایلامی همچنان صدرنشینی خود را در جدول حفظ کند.

با این نتایج سیبه کوخرد بستک و ستارگان بندر کلاهی به ترتیب با ۴ و ۲ امتیاز در مکان‌های ششم و نهم گروه سوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور قرار دارند.

