حضور ۳ تیم گلستانی در لیگ دسته سوم فوتبال کشور

قاسم برزمینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تیم فوتبال دارایی گز، در سال گذشته قهرمان لیگ سه شد و به لیگ دو رسید اما با توجه به اینکه نتوانست اسپانسر خوبی جذب کند تیم را فروختند.

وی افزود: دارایی گروه هم اکنون یک تیم لیگ سه ای خریده و به گرگان واگذار شده است.

برزمینی بیان کرد: همچنین یک سهمیه از استان تهران برای لیگ سه خریداری شده و با توجه به در نظر گرفتن تیم استقلال علی آباد کتول، امسال در صورت برگزار شدن بازی‌ها، سه تیم در لیگ دسته سه خواهیم داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان اضافه کرد: بنده مخالف فروش و واگذاری تیم‌های استان به دیگر استان‌ها هستم و باید تلاش کنیم با جذب اسپانسر این تیم‌ها را در استان نگه داریم.

برزمینی توضیح داد: تیم دارایی گز می‌توانست با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مدیریت شود ولی به دلیل عدم یافت اسپانسر این عمل اتفاق نیفتاد.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم که تیم‌ها را در استان نگه داریم و اگر امسال بازی‌ها برگزار شود پر قدرت تر از سال‌های گذشته در لیگ حضور خواهیم یافت.