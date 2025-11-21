اقامه نماز باران تجلی تواضع مؤمنان در شرایط خشکسالی است

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالامیر خطاط در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه معنوی نماز باران گفت: این عبادت برخلاف نمازهای یومیه، در شرایط ویژه توصیه شده و هدف اصلی آن طلب باران و رحمت از پروردگار متعال است.

وی افزود: در شرایط خاص، از مؤمنان خواسته شده است در برابر ساحت مقدس خداوند با کرنش، رکوع و سجود، نیاز خود را ابراز کنند. قطعاً هنگامی که گروهی از مؤمنان با قلبی پاک و شرایط خاص به درگاه الهی رجوع کنند، مشمول نزول رحمت می‌شوند.

جانشین مدیر حوزه علمیه استان اصفهان با اشاره به پیشینه این نماز خاطرنشان کرد: نماز استسقاء سابقه‌ای دیرینه در سیره انبیای الهی و ائمه معصومین (ع) دارد و سبب جوشش رحمت خداوند می‌شود؛ بنابراین مؤمنان باید هرگز از دعا و طلب رحمت الهی غافل نشوند.

وی با بیان اینکه خشکسالی حاد کنونی ضرورت برپایی این نماز را دوچندان کرده است، گفت: از همه مؤمنان دعوت می‌شود روز جمعه در گلستان شهدا، در کنار قبور مطهر شهدا، این نماز را به جماعت اقامه کنند و دست نیاز به سوی آسمان بردارند تا رحمت الهی بر زمین تشنه نازل شود.

