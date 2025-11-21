درفشی: بسیج در همه فتنه ها سینه سپر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام درفشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به محرومیت‌های گسترده استان کهگیلویه و بویراحمد، خواستار توقف کلنگ زنی‌های جدید و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام شد.

تأکید بر حل محرومیت‌ها و مشکلات مواصلاتی

وی با بیان اینکه مسئولان استانی «وقت خود را برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام بگذارند زیرا همه از اموال این مسلمانان بوده است»، تصریح کرد: مسئولان استان را از بن بست مواصلاتی خارج کنند.

امام جمعه موقت یاسوج اظهار کرد: این استان با دارا بودن ۲۵ درصد تولید گاز، ۱۰ درصد روان آب‌های کشور و ۸ درصد جنگل‌های کشور، هنوز پس از چهار دهه از انقلاب اسلامی محروم است.

وی با انتقاد از وضعیت نامناسب راه‌های استان افزود: استان ما یک متر ریل، آزادراه و حتی بزرگ راه ندارد. تا گره مواصلاتی باز نشود، با این وضعیت هیچ سرمایه گذاری نمی‌تواند به راحتی وارد استان شود و امکان سرمایه گذاری فراهم نمی‌شود.

وضعیت نامطلوب آموزشی و ضرورت عزم جدی

حجت الاسلام درفشی با ابراز نگرانی از وضعیت آموزشی استان گفت: دو ماه از سال تحصیلی می‌گذرد و میانگین معدل نمرات دانش آموزان در ردیف استان‌های آخر است، آموزش و پرورش، کانون گرم خانواده، کادر آموزشی و دانش آموز باید عزم خود را برون رفت از این مشکل بیشتر کنند.

وی با اشاره به اینکه مدارس نمونه دولتی و غیردولتی باید در امر آموزش سرآمد باشند، افزود: این کار آموزشی زحمت کش باید جنبه الهی و انبیایی خود را فراموش نکنند، همچنین سایر مسئولان وظیفه دارند کمک کار آموزش و پرورش برای رفع مشکلات باشند.

امام جمعه موقت یاسوج در ادامه با اشاره به مواردی از بی احترامی دانش آموزان به معلمان، این رفتار را غیرقابل قبول خواند.

تجلیل از شهدا و تبیین جایگاه بسیج

وی با گرامی داشت یاد شهدای استان، تصریح کرد: استان ما این روزها میزبان ۶ شهید خوشنام است، شهدایی که وفاداری، شجاعت و اخلاص در عمل خودشان را نشان دادند و نباید راه شهدا را فراموش کنیم.

حجت الاسلام درفشی با تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج شجره طیبه و لشکر مخلص خداست که از عزم رهبر کبیر انقلاب اسلامی تشکیل شد، بسیج در هشت سال دفاع مقدس سنگ تمام گذاشت و در فتنه‌های گوناگون انقلاب اسلامی سینه سپر کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیج نشان آن چفیه ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را از خود دور نمی‌کند و امام راحل فرمودند دست یکایک بسیجیان را می بوسم، بیان کرد: بصیرت، اخلاص، عمل به هنگام و اندازه از ویژگی‌هایی است که امام راحل برای بسیجیان برشمردند.