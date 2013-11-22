بسیج سدی بزرگ در مقابل توطئه های استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: این مسئله باعث شده دشمنان برای ضربه زدن به بسیج از هر فرصتی بهره گیرند زیرا آنها بسیج را مانع رسیدن به اهدافشان می بینند.

وی بیان کرد: دشمنان در طول انقلاب ضربات جبران ناپذیری از بسیجیان مخلص و ولایتمدار متحمل شده اند.

موسی اعظم تاکید کرد: بسیج مایه عزت و افتخار نظام اسلامی است و خدمات خالصانه و صادقانه بسیج در طول انقلاب اسلامی بویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی بر مجهز شدن بسیجیان به سلاح علم، دانش، ولایتمداری و هوشیاری در مقابل تهدیدها تاکید کرد و بیان داشت: تلاش برای استقلال و پیشرفت کشور از دیگر رسالت های بسیجیان است.

امام جمعه موقت یاسوج اظهار داشت: صداقت، حفظ ارزش های دینی و آرمان های نظام، صبر بر مشکلات، داشتن تحمل بالا، ولایتمداری و اخلاص در کار از ویژگی های بسیجیان واقعی است.

وی گفت: روحیه بسیجی همچون خون در تمام رگ های آحاد مختلف ملت ایران جریان دارد.