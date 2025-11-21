۱۲ کشته در پی انفجار دیگ بخار کارخانه مواد شیمیایی در پنجاب پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، منابع پلیس اعلام کردند که صبح جمعه، ۱۲ نفر در پی انفجار دیگ بخار در یک کارخانه مواد شیمیایی در یک منطقه مسکونی در استان پنجاب شرقی پاکستان کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
منابع پلیس گفتند که این انفجار حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت محلی در شهر صنعتی فیصل آباد رخ داد و باعث آتشسوزی عظیمی شد که به سرعت در سراسر این مرکز گسترش یافت.
آنها افزودند که آتش نشانان در تلاش برای مهار آتش هستند تا از رسیدن آن به خانههای مجاور جلوگیری کنند.
به گفته پلیس، شدت انفجار باعث فرو ریختن دیوارها و سقف چندین خانه مجاور شد و بیشتر کشتهها و زخمیها ساکنان خانهها بودند.
مجروحان به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شدهاند که حال چندین نفر از آنها وخیم است.
عملیات نجات در حال انجام است و با توجه به اینکه گمان میرود چندین نفر در داخل کارخانه محبوس شده باشند، بیم آن میرود که تعداد تلفات افزایش یابد.
