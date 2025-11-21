به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، در تشریح برنامههای این هفته بیان کرد که محور مشترک فعالیتها، پیوند نقش مردم با مفهوم اقتدار ملی است؛ رویکردی که به گفته او در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بهعنوان یکی از اصول بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است.
میرزاده توضیح داد: برنامهها از نخستین روز هفته با میثاق با شهدا، غبارروبی مزار شهدا، آئین تجلیل از بسیجیان فعال و برگزاری مسابقات تئاتر و جشنوارههای فرهنگی در پایگاهها و حوزههای مقاومت آغاز میشود. دوم آذر نیز به تجلیل از خانوادههای بسیجی و ایثارگر و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی در مدارس اختصاص یافته است.
به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، سوم آذر به نشستهای معرفتی، برنامههای ترویجی و مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف اختصاص دارد و چهارم آذر با محوریت فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و تجلیل از بسیجیان نمونه در حوزهها و پایگاهها برگزار خواهد شد.
پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، روز اوج برنامههاست؛ روزی که همایش بزرگ بسیجیان، اختتامیه مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی و ویژهبرنامههای پایانی این هفته در جزیره کیش برپا میشود.
هفته بسیج امسال از ۳۰ آبان تا ۶ آذر با عناوین روزانه «خودباوری و خداباوری»، «فرهنگ انقلابی و هویت ملی»، «جهاد علمی و پیشرفت»، «مکتب علوی و تفکر فاطمی», «مردمباوری و خدمتمحوری», «اقتدار و اتحاد مقدس» و در نهایت «مقاومت، جهاد و شهادت» نامگذاری شده است.
