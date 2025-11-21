هفته بسیج در استان تهران چه خبر است؟ وقتی هدف اقتدار ملی است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در استان تهران، پرجمعیتترین استان کشور، این هفته هزاران برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار میشود، این هفته با شعار «بسیج مردم، اقتدار ملی»، برنامهها از ۳۰ آبان تا ۶ آذر ادامه دارد و بر نقش بسیج به عنوان نیروی مردمی در دفاع از ارزشهای انقلاب، خدمترسانی اجتماعی و تقویت انسجام ملی تأکید میکند.
این برنامهها در حالی اجرا میشوند که بسیج مستضعفین، تأسیسشده به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸، چهل و ششمین سالگرد خود را جشن میگیرد.
سردار قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بیش از یک هزار و ۱۹۳ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدمترسانی محوری در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: این برنامهها برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب، فرمایشات رهبر معظم انقلاب و سند اعتلا بسیج است و هدف آن نمایش روحیه جهادی و مردممحور بسیج در شرایط کنونی است.
روز شمار هفته بسیج با تمرکز بر خودباوری و خدمترسانی طراحی شده است، روز نخست، امروز، جمعه ۳۰ آبان با عنوان «خودباوری و خداباوری بسیج» آغاز میشود و شامل برگزاری دعای ندبه در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اجتماع طلاب و دانشجویان بسیجی، تشکیل حلقههای صالحین، برپایی میزهای خدمت و دیدار با خانوادههای شهدا است، کوهپیمایی خانوادگی بانوان نیز از برنامههای شاخص این روز است.
در روزهای بعدی، تمرکز بر فرهنگ انقلابی، جهاد علمی، مکتب علوی و خدمتمحوری قرار دارد، یکی از نقاط اوج برنامهها، تجدید میثاق بسیجیان با آرمانهای امام خمینی (ره) بود، هزاران بسیجی از استان تهران در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور یافتند و با فریادهای شورانگیز، تعهد خود را به مسیر انقلاب تجدید کردند.
اجرای ۱۸۲۰ برنامه طی هفته بسیج در ری
استان تهران شامل ۱۶ شهرستان است و برنامهها به صورت غیرمتمرکز در پایگاههای مقاومت بسیج اجرا میشوند. تمرکز اصلی بر خدمترسانی به محلههای کمبرخوردار، دیدار با خانواده شهدا و نشستهای بصیرتی است. برای نمونه، در پایگاه مقاومت بسیج فرزندان شهید اداره کل بهزیستی استان تهران، برنامههایی مانند دیدار با خانوادههای شهدا، نشستهای روشنگری، غبارروبی مزار شهدا و برپایی میز خدمت پیشبینی شده است.
مهرناز محمدیان، فرمانده این پایگاه در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: این فعالیتها با مشارکت همکاران بسیجی و با هدف ترویج فرهنگ بسیج اجرا میشود.
علی اکبر جهانینژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع) در شهرستان ری، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای یک هزار و ۸۲۰ برنامههای گسترده طی هفته بسیج خبر داد و با بیان اینکه «قدرت بسیج برای دشمنان قابل محاسبه نیست»، توضیح داد: اگر توان نظامی لشکرها و یگانهای قابل اندازهگیری باشد، اما قدرت بسیج در هالهای از ابهام باقی میماند. بسیجیان همیشه مشکلات را با تکیه بر مردم حل کردهاند.
جهانینژاد در ادامه با اشاره به شعار امسال هفته بسیج تحت عنوان «مردم و اقتدار ملی»، از تدارک برنامههای مختلف در سطح این شهرستان خبر داد و گفت»: این برنامهها با مشارکت ۷۱۹ رده بسیجی برگزار خواهد شد.
به گفته وی، از جمله برنامههای این هفته میتوان به مراسم تجدید میثاق با امام خمینی، برگزاری کوفهپیمایی نمادین، اجرای دعای ندبه در حرم حضرت عبدالعظیم، تشکیل حلقههای صالحین و همایش بانوی مقاومت اشاره کرد.
فرمانده ناحیه بسیج ری همچنین از برگزاری همایش اتحاد مقدس با حضور فرماندهان بسیج از بدو تأسیس، نمایش اقتدار گردانهای بسیج در حرم حضرت عبدالعظیم و اجرای رزمایش شهیدپرور برای سرکشی از خانوادههای شهدا خبر داد.
وی در پایان تصریح کرد: بسیج متعلق به هیچ جناح سیاسی خاصی نیست و همواره از مردم و برای مردم بوده است. هفته بسیج فرصت مناسبی برای تکریم بسیجیان و یادآوری ایثارگری شهدا است.
ایجاد ۱۰۰۰ شغل در قرارگاه اقتصاد مقاومتی اسلامشهر
در شهرستانهای غربی مانند ملارد، اسلامشهر، قدس و شهریار، برنامهها شامل رزمایشهای جهادی و خدمات بهداشتی است، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اسلامشهر از برنامهریزی برای اجرای دو هزار و ۴۵۰ برنامه در طول هفته بسیج خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این برنامهها با شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملی» و با رویکرد خدمترسانی در سطح محلات برگزار خواهد شد.
وی گفت: تمام فعالیتهای هفته بسیج به صورت محلهمحور و با مشارکت مردم اجرا خواهد شد.
سلیمانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: آنچه در این درگیری بیش از هر چیز مشهود بود، همکاری، ایستادگی و حضور گسترده مردم بود که دشمن را در اجرای نقشههایش ناکام گذاشت.
فرمانده ناحیه مقاومت اسلامشهر همچنین از بسیجیان و مردم به دلیل دفاع از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی قدردانی کرد و بسیج را نشانهای از عزم و اقتدار ایران اسلامی توصیف کرد.
سرهنگ هادی حفیظی، فرمانده سپاه شهرستان قدس، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر نقش کلیدی رسانهها، بسیج و اتحاد ملی در شرایط پیچیده کنونی تأکید کرد و افزود: تقابل رسانهای جبهه حق و باطل از ویژگیهای این دوران است.
او نقش خبرنگاران را در تبیین حقایق و حفظ انسجام ملی چشمگیر توصیف کرد و افزود: دشمن با تحریف واقعیتها درصدد خدشهدار کردن اعتماد عمومی است، اما مردم با اتحاد، توطئهها را خنثی کردهاند.
فرمانده سپاه شهرقدس، بسیج را «ساختاری بینظیر و انعطافپذیر در جهان» خواند و گفت: این نهاد مردمی در بحرانها، سازندگی، محرومیتزدایی و عرصههای اجتماعی، فرهنگی، علمی و امنیتی نقشآفرینی میکند.
سرهنگ حفیظی همچنین از ایجاد اشتغال برای یک هزار نفر در قالب قرارگاه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: راهاندازی بازارچه مرکزی کالاهای اساسی در دست اجراست.
وی به پروژههای عمرانی از جمله ساخت ۲۰ واحد مسکونی سازمانی اشاره کرد و افزود: در حوزه مدیریت بحران، آشپزخانههای صنعتی، سردخانه و نانواییهای با قابلیت سوخت دوگانه راهاندازی شده است.
فرمانده سپاه شهرقدس همچنین از توسعه مجتمع اطلاعاتی به عنوان یکی از زیرساختهای امنیتی برتر استان تهران خبر داد که به گفته او در «خنثیسازی چندین عملیات تروریستی» نقش کلیدی ایفا کرده است.
سرهنگ حفیظی در پایان بر ضرورت نقشآفرینی فعال در «جهاد تبیین» و تلاش برای جذب اعتبارات جهت رفع کمبودهای زیرساختی در حوزههای بهداشت، درمان و تفریحی تأکید کرد.
۴۰ برنامه شاخص و ۲۰۰۰ فعالیت طی هفته بسیج در دماوند
در شرق استان، مانند ورامین، دماوند و پیشوا، یادوارههای شهدا و همایشهای پیادهروی خانوادگی برجسته هستند، سپاه سیدالشهدا (ع) اعلام کرده که هماهنگی با شهرداریها و ادارات محلی برای اجرای میزهای خدمت و پروژههای محرومیتزدایی در اولویت است.
سرهنگ محسن رحیمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دماوند، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بیش از ۴۰ برنامه شاخص در کنار حدود دو هزار فعالیت مختلف از ۳۰ آبان تا ۶ آذر در دماوند اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به تاریخچه تشکیل بسیج به دستور امام خمینی (ره)، گفت: این نهاد از ابتدای انقلاب مأموریت تبدیل تهدید به فرصت را در میدانهای مختلف بر عهده داشته است.
به گفته رحیمی، بسیج در دوران دفاع مقدس، مقابله با بحرانهای داخلی، امدادرسانی در حوادث طبیعی و همچنین در دوران همه گیری کرونا حضوری فعال داشته است.
فرمانده سپاه دماوند از برگزاری برنامههای متنوعی شامل تجمع بزرگ بسیجیان، نمایشگاه دستاوردها، یادواره شهدا، هیئتهای مذهبی، تجلیل از نخبگان و خانوادههای شهدا، کارگاههای تخصصی آسیبهای اجتماعی و برنامههای هنری و ورزشی خبر داد.
وی به طرح محلهمحوری و مسجدمحوری نیز اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، سه وعده نماز جماعت در مساجد برگزار شده و مشکلات محلات با محوریت امامان جماعت و معتمدان محلی بررسی میشود.
رحیمی در ادامه از برنامهای با عنوان «رزمایش راهیان پیشرفت» نام برد که طی آن دانشآموزان از مراکز صنعتی و فناوری بازدید خواهند کرد.
وی با تأکید بر دستیابی ایران به «سطح بازدارندگی» در حوزههای دفاعی و موشکی، افزود: مردم مؤلفه اصلی قدرت کشور هستند و هرکس مدعی بسیجی بودن است باید این را در میدان خدمت به مردم نشان دهد.
برگزاری ۱۷۰۰ برنامه طی هفته بسیج در ورامین
سرهنگ مهدی امینی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ورامین، از اجرای بیش از ۱۷۰۰ برنامه در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: بسیج ۴۶ سال است که در کنار مردم و برای مردم خدمت میکند.
وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، اظهار داشت: هفته بسیج که از ۳۰ آبان تا ۶ آذر برگزار میشود، فرصتی برای تبیین خدمات ۴۶ ساله این نهاد مردمی است.
امینی با بیان اینکه برنامههای امسال با هدف معرفی دستاوردهای بسیج، ترویج روحیه جهادی و تقویت انسجام اجتماعی طراحی شده، افزود: این برنامهها در سطح ناحیه، حوزهها و پایگاههای بسیج ورامین اجرا خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین در تشریح برنامههای شاخص گفت: برگزاری میقات صالحین، دیدار با خانوادههای شهدا، برنامههای مهارتی و آموزشی، نشستهای بصیرتی و برنامههای فرهنگی ویژه دهه فاطمیه بخشی از این اقدامات است.
سرهنگ امینی به برنامههای مردمی از جمله یادواره شهدای دانشآموز، یادواره آبروی محله و مراسم شکوه اقتدار با حضور سه هزار نفر اشاره کرد و افزود: نمایشگاههای مختلف، تولیدات رسانهای و برنامههای ترویجی در مساجد، مدارس و ادارات برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری جشنواره اسوه پایگاههای مقاومت بسیج با حضور ۲۰ پایگاه برتر خبر داد و گفت: هدف این جشنواره، الگوسازی و معرفی پایگاههای نمونه است.
فرمانده بسیج ورامین از دیگر برنامهها خبر داد و گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال با مشارکت ۱۵۰ نفر، جشنواره مد و لباس اسلامی-ایرانی «نوردخت» با ارائه ۱۰۰ طرح، و برنامههای ورزشی از جمله کوهنوردی و پیادهروی خانوادگی در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ امینی در پایان با تأکید بر نقش مردمی بسیج گفت: بسیج برآمده از مردم، با مردم و برای مردم است. روحیه جهادی، همکاری صمیمانه و انسجام اجتماعی سرمایه اصلی ماست.
در سطح ملی، که تأثیر آن بر تهران نیز مشهود است، رونمایی از پهپادهای نسل جدید و افتتاح بیمارستانهای صحرایی از برنامههای شاخص هستند، اما در تهران تمرکز بیشتر بر خدمات شهری مانند مشاوره حقوقی رایگان، توزیع اقلام معیشتی و اردوهای پزشکی در محلات است.
جنبههای فرهنگی و اجتماعی
بسیج در استان تهران نه تنها به عنوان نیروی دفاعی، بلکه به عنوان نهاد خدمترسانی شناخته میشود و برنامههای این هفته شامل برگزاری نشستهای بصیرتی با محوریت مسائل روز، تجلیل از نخبگان بسیجی و اجرای نمایشهای خیابانی است، تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه نیز باعث شده بسیاری از مراسم با عزاداری و قرائت دعا همراه باشد.
فعالان محلی تأکید میکنند که بسیج نماد وحدت ملی است و برنامهها فرصتی برای نمایش این انسجام در برابر چالشهای داخلی و خارجی فراهم میکند، سردار ولیزاده فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: بسیج از مردم است و برای مردم، و این هفته جلوهای از اقتدار ملی مبتنی بر مشارکت مردمی خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که موفقیت بسیج در تهران، به عنوان الگویی برای کشور، در توانایی آن برای ترکیب دفاع مقدس با خدمت مدرن نهفته است.
