به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای این هفته نمازجمعه رشت، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و اظهار کرد: خداوند حضرت زهرا (س) را آفرید تا زنان بدانند میتوانند به بالاترین مراتب انسانی دست یابند؛ نام ایشان برکت است و سیده زنان بهشت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه شناخت کامل شأن حضرت زهرا (س) برای ما ممکن نیست، افزود: همانگونه که برای سیدالشهدا (ع) عزاداری میکنیم، باید برای حضرت زهرا (س) نیز عزاداری کنیم؛ چراکه ایشان حجت الهی و الگوی جاودانه انسانیت است.
فرهنگ بسیج، فرهنگ شهادتآفرینی
نماینده ولیفقیه در گیلان با گرامیداشت پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ شهادتآفرین است و هر کس خود را به بسیج نزدیک کند، خود و خانوادهاش از بسیاری از انحرافات مصون میمانند.
وی حضور پرشور بانوان بسیجی در حلقههای صالحین را نشانه ظرفیت عظیم این نهاد دانست و تأکید کرد: بسیج باید تابآوری جامعه را تبیین کند و در عرصههای اجتماعی و فرهنگی پیشرو و اهل معنویت باشد.
تورم ۶۴ درصدی مواد غذایی، فشار مضاعف بر مردم
آیتالله فلاحتی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: همانطور که برای امنیت مرزها تلاش میکنیم، باید به سفره مردم نیز توجه کنیم.
وی افزود: تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسیده و خانوادههای چهار نفره ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک میکنند؛ این وضعیت شایسته مردم دیندار ما نیست.
خطیب جمعه رشت هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، شکاف طبقاتی و فساد افزایش مییابد و شکمبارگی برای عدهای خاص شکل میگیرد؛ دولت باید برای بهبود معیشت مردم چارهای بیندیشد.
لزوم اصلاح زنجیره توزیع و مقابله با انحصارطلبیها
نماینده ولیفقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار گفت: واردات برخی کالاهای اساسی در انحصار عدهای خاص قرار دارد و باید با این انحصار مقابله شود.
وی افزود: دولت باید زنجیره توزیع را کوتاه و روان کند، نظارتها را تقویت نماید و با شایعهسازان و التهابآفرینان بازار برخورد کند.
آیتالله فلاحتی گسترش کالابرگ الکترونیکی را از ابزارهای کاهنده فشار معیشتی عنوان کرد و گفت: دشمن امروز ارزاق عمومی مردم را نشانه گرفته و دولت باید نسبت به مدیریت واردات و توزیع کالا دقت بیشتری داشته باشد.
انتقاد از اقدام آمریکا علیه ونزوئلا
امام جمعه رشت در بخش دیگری از خطبهها اقدام اخیر دولت آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد و گفت: آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق وارد عمل شده اما هدف اصلی آن غارت منابع نفت و گاز ونزوئلا و انتقامگیری از حمایت این کشور از غزه است.
وی افزود: دشمنی آمریکا با ملتهای مستقل پایانپذیر نیست و هرجا منافع سلطهطلبانهاش به خطر بیفتد دست به فشار و تجاوز میزند.
ضرورت توجه به صنعت ابریشم در گیلان
آیتالله فلاحتی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گیلان گفت: تولید و اقتصاد ابریشم یکی از مزیتهای مهم استان است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ توسعه این صنعت میتواند به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر شود.
وی با بیان جایگاه حاکم الهی در جامعه اسلامی اظهار کرد: امروز برخی افراد که اعتقادی به دین ندارند با تکیه بر علم، علیه جوامع بشری اقدام میکنند؛ یکی از وظایف مهم حاکم الهی مراقبت از مردم و پاسداری از مرزهای سرزمینی است.
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