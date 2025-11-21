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۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

آیت‌الله فلاحتی: تورم ۶۴ درصدی مواد غذایی شایسته مردم نیست

آیت‌الله فلاحتی: تورم ۶۴ درصدی مواد غذایی شایسته مردم نیست

رشت- امام جمعه رشت بر ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع و مقابله با انحصارطلبی‌ها تأکید کرد و گفت: تورم ۶۴ درصدی مواد غذایی شایسته مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه رشت، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و اظهار کرد: خداوند حضرت زهرا (س) را آفرید تا زنان بدانند می‌توانند به بالاترین مراتب انسانی دست یابند؛ نام ایشان برکت است و سیده زنان بهشت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شناخت کامل شأن حضرت زهرا (س) برای ما ممکن نیست، افزود: همان‌گونه که برای سیدالشهدا (ع) عزاداری می‌کنیم، باید برای حضرت زهرا (س) نیز عزاداری کنیم؛ چراکه ایشان حجت الهی و الگوی جاودانه انسانیت است.

فرهنگ بسیج، فرهنگ شهادت‌آفرینی

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با گرامیداشت پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ شهادت‌آفرین است و هر کس خود را به بسیج نزدیک کند، خود و خانواده‌اش از بسیاری از انحرافات مصون می‌مانند.

وی حضور پرشور بانوان بسیجی در حلقه‌های صالحین را نشانه ظرفیت عظیم این نهاد دانست و تأکید کرد: بسیج باید تاب‌آوری جامعه را تبیین کند و در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشرو و اهل معنویت باشد.

تورم ۶۴ درصدی مواد غذایی، فشار مضاعف بر مردم

آیت‌الله فلاحتی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: همان‌طور که برای امنیت مرزها تلاش می‌کنیم، باید به سفره مردم نیز توجه کنیم.

وی افزود: تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسیده و خانواده‌های چهار نفره ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند؛ این وضعیت شایسته مردم دیندار ما نیست.

خطیب جمعه رشت هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، شکاف طبقاتی و فساد افزایش می‌یابد و شکمبارگی برای عده‌ای خاص شکل می‌گیرد؛ دولت باید برای بهبود معیشت مردم چاره‌ای بیندیشد.

لزوم اصلاح زنجیره توزیع و مقابله با انحصارطلبی‌ها

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار گفت: واردات برخی کالاهای اساسی در انحصار عده‌ای خاص قرار دارد و باید با این انحصار مقابله شود.

وی افزود: دولت باید زنجیره توزیع را کوتاه و روان کند، نظارت‌ها را تقویت نماید و با شایعه‌سازان و التهاب‌آفرینان بازار برخورد کند.

آیت‌الله فلاحتی گسترش کالابرگ الکترونیکی را از ابزارهای کاهنده فشار معیشتی عنوان کرد و گفت: دشمن امروز ارزاق عمومی مردم را نشانه گرفته و دولت باید نسبت به مدیریت واردات و توزیع کالا دقت بیشتری داشته باشد.

انتقاد از اقدام آمریکا علیه ونزوئلا

امام جمعه رشت در بخش دیگری از خطبه‌ها اقدام اخیر دولت آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد و گفت: آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق وارد عمل شده اما هدف اصلی آن غارت منابع نفت و گاز ونزوئلا و انتقام‌گیری از حمایت این کشور از غزه است.

وی افزود: دشمنی آمریکا با ملت‌های مستقل پایان‌پذیر نیست و هرجا منافع سلطه‌طلبانه‌اش به خطر بیفتد دست به فشار و تجاوز می‌زند.

ضرورت توجه به صنعت ابریشم در گیلان

آیت‌الله فلاحتی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گیلان گفت: تولید و اقتصاد ابریشم یکی از مزیت‌های مهم استان است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ توسعه این صنعت می‌تواند به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر شود.

وی با بیان جایگاه حاکم الهی در جامعه اسلامی اظهار کرد: امروز برخی افراد که اعتقادی به دین ندارند با تکیه بر علم، علیه جوامع بشری اقدام می‌کنند؛ یکی از وظایف مهم حاکم الهی مراقبت از مردم و پاسداری از مرزهای سرزمینی است.

کد مطلب 6663441

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