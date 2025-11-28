آیت الله فلاحتی: اقتدار ایران مرهون رشادت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه رشت با گرامیداشت روز دریایی ارتش و شهدای والامقام ایران اسلامی اظهار کرد: اقتدار و استقلال ایران اسلامی مرهون رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های نیروهای جان بر کف مسلح است که با شجاعت خود اقتدار ملت ایران را در دنیا مخابره می‌کنند.

وی با بیان اینکه مجلس عصاره فضائل ملت و مظهر اقتدار مجلس است چرا که بلندگوی نظام در اختیار آنها است، افزود: دوری از نگاه سیاسی، نگاه به اولویت‌ها بررسی و تصویب قوانین و توجه به ارزش‌های اسلامی و ایرانی، توجه به معیشت و اقتصاد مورد انتظار مردم از مجلس شورای اسلامی است

وی با بیان اینکه راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت انتظار مردم از مجلس شورای اسلامی است، افزود: افزایش بر نظارت‌ها نسبت به وزارت خانه و مراکز اجرایی، دوراندیشی در راه مهار تورم، پرهیز از التهاب در بین قوای، از دیگر انتظارات ملت از مجلس شورای اسلامی است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه که منجر به کاهش قدرت پوشالی رژیم منحوس صهیونی در جهان شد، افزود: رژیم منحوس صهیونی بیش از ۲۰ سال خود را برای حمله به ایران آماده می‌کرد که منجر به شکست شد که به اذعان خود اگر آمریکا نبود، آنها نیز با خاک یکسان می‌شدند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه همکاری‌های منطقه‌ای با ایران افزایش یافته و بی اعتمادی کشورهای منطقه به رژیم منحوس صهیونی افزایش یافته است، گفت: امروز ایران به عنوان یک کشور معادله ساز است و به اذعان رژیم صهیونی آن‌ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه در جهنم قرار داشتند.

وی با بیان اینکه پس از شکست رژیم منحوس صهیونی با تکیه بر امپراتوری رسانه‌ای خود در صدد القای پیروزی خود در این نبرد بوده اما جهان صدای حقیقت را شنیده اند، بیان کرد: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه قدرت جمهوری اسلامی ایران روز به روز افزایش پیدا کرده است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه رژیم منحوس صهیونی فهمیده‌است اگر حمله نکند به افول نزدیک تر است چرا که اقتدار پوشالی او در هم شکسته است، افزود: جمهوری اسلامی ایران از چنان اقتداری برخوردار است که هر حرکتی را در نطفه خفه می‌کند و بسیج مکتب مقاومت در منطقه هر اقدام و تحرکی را از بین خواهد برد.