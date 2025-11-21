دهشیری: بسیج حافظ انقلاب و معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: کارنامه زندگانی حضرت فاطمه (س) درخشان است و ایشان القاب و اسامی متعددی دارند که هرکدام آن برای محبان وی الهام‌بخش بوده و نوری از ایشان هنگام حضور در محراب عبادت تابیده می‌شود.

وی افزود: اوج مهربانی حضرت نسبت به پدر، همسر و فرزندان وجود دارد همچنین نسبت به شیعیان نیز که فرزند معنوی حضرت هستند رفتار مهربانی دارند همچنین پیامبر ایشان را ام‌ابهیا نام‌گذاری کرده است‌.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به هفته بسیج خاطرنشان کرد: پنجم آذر سال ۵۸ امام راحل برای پاسداری از انقلاب، بسیج را پایه‌گذاری کرد و نام آن‌را بسیج مستضعفان نامید که امروزه این شجره طیبه به درختی پرثمر و الهام بخش تبدیل شده است و در جای جای عالم بسیج وجود دارد.

دهشیری تصریح کرد: در جنگ هشت‌ساله بیشترین شهدا و رزمندگان از بسیج بودند و بعد از چنگ نیز در عرصه سازندگی بسیج خوش درخشید و امروزه نیز آیت موارد ادامه دارد همچنین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز این بسیج بود که موشک به رژیم صهیونیستی شلیک کرد.

وی ادامه داد: بسیج حافظ انقلاب و معنویت است و تمام اقشار را در برمی‌گیرد که در تمام عرصه‌ها حضور فعال دارند و در یک کلام می‌توان گفت تمام مردم انقلابی کشور خود یک بسیجی هستند.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: بنابر روایات، معصیت و نافرمانی از فرمان خداوند متعال موجب این شده که بارش باران کم شود و خشکسالی در جامعه ایجاد شود، نماز باران یک توصیه برای این موضوع بوده که خوب است مورد توجه قرار گیرد.

دهشیری بیان کرد: در سراسر کشور، نماز باران خوانده می‌شود و قرار است در شهرستان اردستان نیز اقامه نماز باران صورت گیرد که در دوران امامان و دیگر دوران نیز رایج بوده که بعد از اقامه نماز، باران شروع به باریدن کرده بود.

وی تصریح کرد: امروز ۳۰ آبان روز قهرمان است، قهرمان ملی در حقیقت همان بسیجیان و شهدا هستند که باید از این‌ها تقدیر شود چرا که در این‌ها در عرصه‌های مختلف از انقلاب و نظام دفاع کردند.