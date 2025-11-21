به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهاجر، در خطبههای این هفته نمازجمعه گرگان با اشاره به تعدد مناسبتهای پیشرو اظهار کرد: در هفته جاری مناسبتهایی همچون روز فلسفه، روز صنعت و روز قهرمان ملی قرار دارد.
وی با اشاره به چهارم آذر، مصادف با سوم جمادیالثانی و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، افزود: این روز باید با یاد مظلومیت و غربت آن بانوی بزرگ اسلام گرامی داشته شود.
سالروز تشکیل بسیج؛ میراثی که جهانی شد
امامجمعه موقت گرگان در ادامه، به پنجم آذر و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان اشاره کرد و گفت: در پنجم آذر ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند؛ نهادی که از همان ابتدا «شجره طیبه» بود.
وی ادامه داد: امام تأکید داشتند کشوری که ۲۰ میلیون جوان دارد، باید ۲۰ میلیون تفنگدار داشته باشد تا اگر دشمن نگاهی تهدیدآمیز به انقلاب کرد، در برابرش بایستند.
مهاجر با بیان اینکه این شجره طیبه امروز در سراسر جهان امتداد یافته، افزود: بسیجی که امام بنیان گذاشت، امروز در عراق، لبنان، سوریه و یمن ثمر داده است. گروههای مقاومت در عراق، حزبالله لبنان، مدافعان حرم در سوریه و انصارالله در یمن همه جلوههایی از همین روحیه مقاومتاند.
وی ادامه داد: این روحیه مقاومت محدود به منطقه نیست؛ امروز حتی در آمریکا نیز جوانانی دیده میشوند که با شجاعت در برابر ظلم میایستند.
بسیج در نگاه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب
وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره)، گفت: امام بسیج را لشکر مخلص خدا میدانستند؛ رزمندگانی بینام و نشان که تنها برای خدا به میدان میرفتند.
وی همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقلاب، افزود: رهبر معظم انقلاب بسیج را مجموعهای از پاکترین و فداکارترین جوانان کشور معرفی میکنند و آن را مظهر وحدت و همدلی میدانند.
تجلیل از شهدای مدافع حرم
امامجمعه موقت گرگان ضمن تجلیل از مقام شهدا بهویژه شهدای مدافع حرم گفت: اخلاص، فروتنی و اخلاق بسیجیان عامل جذب دلهای مردم است؛ همانگونه که ملت ایران در تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی با عشق و اشک حضور یافتند.
روایتی از قیام خونین ۵ آذر گرگان
مهاجر در ادامه با اشاره به قیام ۵ آذر ۱۳۵۷ گرگان اظهار کرد: این رویدادی سندی ماندگار از ولایتمداری مردم استان گلستان است.
وی ادامه داد: پس از حمله عوامل رژیم پهلوی به حرم امام رضا (ع)، مردم گرگان و روستاهای اطراف در فلکه امامزاده عبدالله تجمع کردند تا اعتراض مسالمتآمیز خود را اعلام کنند، اما رژیم این تجمع را به خاک و خون کشید.
به گفته وی، در این واقعه ۱۴ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند و بیمارستان ۵ آذر، یادگار همان روز خونین است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید گلستان تأکید کردند که قیام ۵ آذر پس از ۱۷ شهریور، از خونینترین جنایات شاهنشاهی است و باید برای نسل جوان بهدرستی روایت شود.
پیوند مردم با ولایت؛ از صدر اسلام تا امروز
مهاجر با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) گفت: نخستین مدافع ولایت حضرت زهرا (س) بود؛ بانویی که با پهلوی شکسته برای حمایت از امیرالمؤمنین ایستادگی کرد. وصیت سیاسی آن حضرت و تشییع و دفن شبانه ایشان نشانهای آشکار از اوج دفاع از ولایت بود.
وی تأکید کرد: تمام شهدایی که در قیام ۵ آذر، دفاع مقدس و دفاع از حرم جانفشانی کردند، ادامهدهندگان همان مسیر روشن ولایتمداری هستند.
