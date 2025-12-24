به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم شهادت امام هادی (ع) که در امامزاده سیدجمالالدین بردستان برگزار شد، با تسلیت این ایام و با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: تسلط دشمن بر مغزها و افکار مردم، بهویژه نسل جوان، برای دشمن بسیار ارزشمندتر از اشغال یک سرزمین است، چراکه در چنین شرایطی دیگر نیازی به جنگ نظامی ندارد.
امام جمعه دیّر با بیان اینکه امروز با جنگ ترکیبی دشمن مواجه هستیم، افزود: علاوه بر جنگ نظامی و اقتصادی، خطرناکترین بخش این جنگ، جنگ فرهنگی و در رأس آن جنگ شناختی و ادراکی است. دشمن باورها، اعتقادات دینی و سیاسی نسل جوان را هدف قرار داده و در برابر این هجمه باید با شناخت نقشه دشمن، آرایش جنگی متناسب اتخاذ کرد.
وی با مقایسه جنگ سخت و جنگ نرم گفت: در دفاع مقدس، صدای موشک و هواپیما خطر را آشکار میکرد، اما جنگ امروز بیسروصدا و خاموش است. آن روز شهدا مایه افتخار بودند، اما امروز اسارت در جنگ شناختی افتخار نیست و از دست دادن دین و اعتقادات، خطرناکتر از، از دست دادن جان است.
حسینی با تأکید بر اینکه دشمن امروز معارف اسلامی، شیعی و انقلابی را هدف گرفته است، خاطرنشان کرد: عادیسازی گناه و کوچک جلوه دادن آن، خطایی نابخشودنی است و برخی با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، در جهت تضعیف احکام مسلّم الهی از جمله مسئله حجاب حرکت میکنند.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در حوزه حجاب گفت: رهبر انقلاب خواستار چارهاندیشی در موضوع بدحجابی شدند، اما برخی افراد با القای نادرست، چنین وانمود کردند که دستور برخورد صادر شده است. این افراد نفوذی هستند و تلاش میکنند مسئولان را مقابل احکام الهی قرار دهند.
امام جمعه دیّر با بیان اینکه اصلاحطلب و اصولگرا بودن شاخص اصلی نیست، تصریح کرد: در هر دو جریان افراد متعهد و افرادی منحرف وجود دارند. قرآن هشدار میدهد که برخی با شعار اصلاحطلبی، در واقع مفسد هستند و نباید فریب عناوین را خورد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان اقتصادی در موضوع قیمتگذاری گفت: نمیتوان معیشت مردم را به انصاف دلالها سپرد. این سادهانگاری موجب فشار اقتصادی بر مردم و تحقق اهداف دشمن در ایجاد نارضایتی اجتماعی میشود.
حسینی همچنین با دفاع از جایگاه حوزه علمیه و علما اظهار داشت: وجود افراد نفوذی و هتّاک نباید موجب بدبینی نسبت به بدنه اصیل روحانیت شود. نقش علما در دوران غیبت، هدایت مردم و صیانت از ایمان و اعتقادات جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام هادی (ع) گفت: مسئله امامت منصبی الهی است و امام هادی (ع) همانند دیگر ائمه اطهار (ع) در برابر انحرافات و فرقههای گمراه ایستادگی کرد و همزمان در دو سنگر ترویج، تبیین و دفاع از معارف اسلامی و مبارزه با دشمنان نقشی فعال و اثرگذار داشت.
امام جمعه دیّر در پایان تأکید کرد: امروز نیز وظیفه ما ایستادگی همزمان در دو سنگر مقاومت در برابر دشمنان خارجی و دفاع از ارزشها، عفاف و حجاب، معارف اسلامی و اهلبیت (ع) است و باید از همه ظرفیتها از جمله مداحی برای ترویج مفاهیم دینی و انقلابی بهره گرفت.
