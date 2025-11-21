به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این شهر با تأکید بر اهمیت ایمان، تقوا و رعایت احکام الهی، اظهار کرد: قطع رحم، ترک امر به معروف و نهی از منکر و انجام گناهان فردی و جمعی، باعث کاهش برکات و نعمت‌های الهی در جامعه می‌شود و سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند.

وی با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم گفت: اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین بر آنها گشوده می‌شد.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به سالروز تأسیس بسیج مستضعفان در پنجم آذر ۱۳۵۸، بسیج را «شجره طیبه و درختی پرثمر» خواند و گفت: این نهاد مقدس مکتب عشق و ایثار، مدرسه شاهدان و شهیدان گمنام است و شکوفه‌های آن بوی طراوت، یقین و عشق به خدا می‌دهد.

وی افزود: امام خمینی (ره) تأسیس بسیج را نعمتی الهی دانستند و بسیج همواره مظهر خلوص، فداکاری و عشق به اسلام و ملت ایران بوده است.

وی با اشاره به اهمیت تفکر بسیجی در وضعیت کنونی کشور، تصریح کرد: راه نجات کشور امروز، بازگشت به حاکمیت و تفکر بسیجی، استقلال اقتصادی، اتکا به توان داخلی، و پایبندی به آموزه‌های دینی است.

امام جمعه ساوه، رهبر معظم انقلاب را الگویی کامل برای بسیجیان امروز دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب، بسیجی بزرگ و آزاد مرد تاریخ هستند که مسیر اسلام و ایثار را برای نسل امروز ترسیم کرده‌اند و الگوی واقعی برای خدمت به نظام و جامعه محسوب می‌شوند.