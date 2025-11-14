به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته اراک، اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای اقتصادی ایران، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، مدیریت دقیق منابع حیاتی مانند آب، نان، برق و گاز، امری ضروری است.
وی تأکید کرد: صرفهجویی وظیفهای اجتماعی و دینی است که میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد.
امام جمعه اراک، پرهیز از مصرفگرایی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات توسعه اقتصادی دانست و گفت: نقدینگی کشور باید به سمت سرمایهگذاریهای مولد و تقویت تولید داخلی هدایت شود.
آیت الله دری افزود: به طور حتم این رویکرد میتواند اشتغال پایدار ایجاد کرده، اتکا به واردات را کاهش دهد و مسیر رشد اقتصادی ایران را هموار کند.
وی با اشاره به قاچاق سالانه بیش از ۵۰ میلیارد نخ سیگار به کشور، این روند را هدررفت منابع ملی و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه عنوان کرد و افزود: سرمایهای که صرف چنین کالاهایی میشود، اگر در مسیر ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان بیسرپرست، حمایت از یتیمان و توسعه زیرساختها هزینه گردد، آثار ماندگار و ارزشمندی به همراه دارد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی همچنین نقش خانواده، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی را در آگاهسازی نسل جوان حیاتی دانست و گفت: تبلیغات فریبنده شرکتهای خارجی، جوانان را به سمت کالاهای غیرضروری سوق میدهد و این وابستگی نوعی اسراف و تضعیف استقلال اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت دعا و استغفار، آن را راهی برای رفع مشکلات معیشتی و خشکسالی دانست و گفت: بسیاری از کمبرکتیها ناشی از غفلت از استغفار و عدم خضوع در برابر پروردگار است.
امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود، افتخارات ورزشی بانوان ایرانی در مسابقات عربستان را نماد عزت ملی دانست و افزود: این دستاوردها با تقدیم به روح شهیدان، پیوندی میان ورزش، فرهنگ و معنویت ایجاد کرده است.
نظر شما