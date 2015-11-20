راه نجات کشور بازگشت به حاکمیت و تفکر بسیجی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر با بیان اینکه راه نجات کشور عدم وابستگی به غرب و شرق و در اقتصاد مقاومتی است. افزود: راه نجات کشور روی آوردن به ادب الهی و انسانی و تسلیم آموزه‌های دینی است. تفکر بسیجی یعنی تسلیم قرآن و عترت و ولایت بودن است.

وی ادامه داد: تفکر بسیجی یعنی زیر بار ذلت نرفتن است. تفکر بسیجی یعنی عشق و محبت و برادری و کار و تلاش و کوشش است. تفکر بسیجی یعنی ایثار و شهادت و رشادت، تفکر بسیجی یعنی آبادی زمین و زمینه، تفکر بسیجی یعنی غیرت، عزت، تفکر بسیجی یعنی نهضت سوادآموزی، نهضت محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی است.

امام جمعه ابهر گفت: تفکر بسیجی یعنی ایستادگی در برابر نفوذ دشمن و در برابر دشمن خشن و با صلابت بودن است. تفکر بسیجی یعنی در برابر دوستان با عاطفه و نرم‌خو و یک‌دل و صفا و صمیمیت است.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه در این برهه بر بسیجیان بصیر وظیفه است که عمارگونه مسلح شوند و به میدان بیایند، گفت: مردم نیز نباید بدون مطالعه و از روی احساس، زیر پرچم هر فرد و یا حزبی بروند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به نهم صفر سال ۳۷ هجری‌قمری، سال‌روز شهادت عمار یاسر، افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در بین اصحاب فردی به این بصیری کمتر به چشم می‌خورد. این فرد زمان و مکان‌شناس و وظیفه‌شناس و یکی از مهم‌ترین وظایف وی بصیرت‌افزایی بود. وقتی می‌دید در طرفی شبهه‌ای و یا فتنه‌ای ایجاد شده، سریعا خود را آن‌جا می‌رساند و بصیرت‌افزایی می‌کرد.

وی با بیان اینکه در فتنه‌ها و جریانات سیاسی و در جاهایی که تشخیص برای همه و عموم مردم ممکن نیست، اهمیت حضور افسران جنگ‌نرم در چنین صحنه‌هایی برای شبهه‌زدایی و غبارروبی بیش از پیش نمایان می‌شود، تصریح کرد: اتفاقا امروزه این مقوله برای همه افسران نرم به عنوان یک وظیفه است؛ چرا که عده‌ای در جامعه به بهانه فضای انتخابات، همه عملکردهای الهی و ارزش‌ها را زیر سئوال می‌برند و جامعه را دچار شبهه و دودلی می‌کنند.

امام جمعه ابهر همچنین به آغاز هفته بسیج اشاره کرد و ادامه داد: پنجم آذرماه ۱۳۵۸ یادآور تاسیس و تشکیل بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی (ره) است. نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگ‌ترین مردان تاریخ این سرزمین است، نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن یقیناً از برکات و الطاف خداوند متعال بود و شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گل‌دسته‌های رفیع آن، اذان رشادت و شهادت سر داده‌اند.