کرامتی: بسیج به درختی تنومند در برابر تهدیدها تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا (س) و برگزاری گسترده مراسم عزاداری در نقاط مختلف کشوراظهار کرد: حضور پرشور مردم گلپایگان در تشییع پیکر شهدای گمنام را نشانه‌ای از قدرشناسی و پایبندی مردم به ارزش‌های ایثار و شهادت دانست.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، این نهاد را یادگار دوراندیشی امام خمینی (ره) عنوان کرد و افزود: بسیج به‌واسطه تکیه بر ایمان، اراده و روحیه تکلیف‌مداری مردم، امروز به درختی تنومند تبدیل شده که نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی جمهوری اسلامی و تقویت جریان مقاومت در جهان اسلام ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، حل مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین اولویت کشور دانست و بیان کرد: استمرار آرامش اجتماعی و تقویت امید در جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و کار شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی است.

حجت‌الاسلام کرامتی ایجاد سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین دستاورد این تفکر عنوان کرد و افزود: بقای هر نظام سیاسی وابسته به اعتماد مردم به مسئولان، جریان‌های فعال درون نظام و نیز اعتماد مردم به یکدیگر است.

به گفته وی: بسیج با عملکرد خود در عرصه‌های مختلف از واکسیناسیون و امدادرسانی در زلزله و سیل گرفته تا حضور میدانی در حوادث و بحران‌ها، سرمایه اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده است.

امام جمعه گلپایگان با تأکید بر ضرورت صیانت از این «شجره طیبه»، گفت: این مسئولیت در درجه نخست بر عهده بسیجیان است و هرچند این شجره طیبه است، اما همچنان در معرض آفات قرار دارد. او آفت‌زدگی را مربوط به موجودات ارزشمند دانست و افزود: اگر نسبت به ارزش‌های دینی و انسانی مراقبت مستمر و پایش دائمی وجود نداشته باشد، این سرمایه ممکن است دچار آسیب شود.

حجت‌الاسلام کرامتی افزود: معرفت، دانش و تقوا را از عوامل اصلی صیانت از این میراث ارزشمند امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.