شهادت ۲ جوان فلسطینی به دست اشغالگران در شمال قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع فلسطینی از شهادت دو فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

نظامیان صهیونیست دو شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله در روستای کفرعقب در شمال قدس به شهادت رساندند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که عمرو خالد احمد المربوع ۱۸ ساله و سامی ابراهیم سامی مشایخ ۱۶ ساله بامداد امروز جمعه به شهادت رسیدند.

منابع محلی گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی به کفر عقب یورش بردند و تک تیراندازها نیز در مناطق مختلفی مستقر شدند و به سمت فلسطینی ها تیراندازی کردند که بر اثر آن دو جوان به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شد.

همزمان با این اقدامات نظامیان اشغالگر، شهرک نشینان صهیونیست نیز به دارایی فلسطینیان در کرانه باختری آسیب وارد کردند.

امروز جمعه گروهی از شهرک نشینان اراضی کشاورزی را در روستای ابوفلاح در شمال شرق شهر رام الله به آتش کشیدند.