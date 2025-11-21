  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

شهادت ۲ جوان فلسطینی به دست اشغالگران در شمال قدس

شهادت ۲ جوان فلسطینی به دست اشغالگران در شمال قدس

منابع خبری از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به یک روستا در شمال قدس و شهادت دو جوان به دست آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع فلسطینی از شهادت دو فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

نظامیان صهیونیست دو شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله در روستای کفرعقب در شمال قدس به شهادت رساندند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که عمرو خالد احمد المربوع ۱۸ ساله و سامی ابراهیم سامی مشایخ ۱۶ ساله بامداد امروز جمعه به شهادت رسیدند.

منابع محلی گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی به کفر عقب یورش بردند و تک تیراندازها نیز در مناطق مختلفی مستقر شدند و به سمت فلسطینی ها تیراندازی کردند که بر اثر آن دو جوان به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شد.

همزمان با این اقدامات نظامیان اشغالگر، شهرک نشینان صهیونیست نیز به دارایی فلسطینیان در کرانه باختری آسیب وارد کردند.

امروز جمعه گروهی از شهرک نشینان اراضی کشاورزی را در روستای ابوفلاح در شمال شرق شهر رام الله به آتش کشیدند.

کد خبر 6663618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها