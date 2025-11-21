«عصر شعر فاطمی» در کانون پرورش فکری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامه «عصر شعر فاطمی» همزمان با ایام فاطمیه و با حضور جمعی از شاعران کشور و اعضای نوجوان باشگاه شعر «قاف» کانون، شامگاه پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این محفل ادبی، وحید سمنانی، سعید حدادیان، هادی جانفدا، مبین اردستانی، مجتبی حاذق، اکرمالسادات هاشمیپور، پیوند فرهادی و حسین دهلوی به شعرخوانی پرداختند و حالوهوایی معنوی و ادبی را برای حاضران رقم زدند.
همچنین اعضای نوجوان باشگاه شعر «قاف» نیز تازهترین سرودههای خود را در کنار شاعران مطرح کشور خوانش کردند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.
تأکید هادی جانفدا بر «ادب در ساحت اهلبیت»
هادی جانفدا، شاعر آیینی، در سخنانی با اشاره به شأن بلند اهلبیت(ع) گفت: در مواجهه ادبی و شعری با این بزرگواران باید از نگاه عادی و معمولی پرهیز کرد و جایگاهی متفاوت و با احترام ویژه برایشان قائل بود.
او افزود که ادبیات آیینی نیازمند ادب، معرفت و شناخت عمیق نسبت به مقام اهلبیت(ع) است و شاعران جوان باید این نگاه را در آثار خود حفظ کنند.
سعید حدادیان و یادداشتهایی درباره اخوت شاعران
سعید حدادیان نیز در سخنانی به اهمیت «اخوت و رفاقت میان شاعران» اشاره کرد و نمونههایی از تاریخ ادبیات و فرهنگ اسلامی را یادآور شد. او با بیان نکاتی درباره بسمله، شعرخوانی خود را آغاز کرد و گفت که شاعران میتوانند با ارتباط برادرانه و حفظ رفاقتها، به غنای ادبیات انقلاب اسلامی بیفزایند.
سخنان وحید سمنانی و تأکید بر ماندگاری اندیشه
وحید سمنانی در این برنامه گفت: شعر لازم نیست همهجا باشد؛ شعر حرف شاعر را میزند، حتی اگر خود او در آن لحظه یا حتی در این دنیا حضور نداشته باشد. او حضور نوجوانان شاعر را «قدم گذاشتن در مسیر جاودانگی کلمات» توصیف کرد.
بیان صمیمانه مبین اردستانی برای نوجوانان شاعر
مبین اردستانی نیز خطاب به نوجوانان باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری گفت: هر انسان با چند جمله بنیادین که حاصل تجربه زیستی اوست زندگی میکند و این جملات شخصیت و مسیر او را شکل میدهند. او جملهای را بهعنوان هدیه به نوجوانان بیان کرد: «قدر کسانی را که قدر شما را میدانند، بدانید.»
دوره آموزشی باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۷ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در تهران در حال برگزاری است.
نظر شما