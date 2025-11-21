فرمانده سپاه کنگان: بسیج در مقابل دشمنان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مهدی حسن زاده عصر جمعه در جمع مردم کنگان به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج به نقش پیشکسوتان بسیجی در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی پرداخت و حضور شجاعانه آنان را مورد تقدیر قرار داد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) شهرستان کنگان افزود: بسیج با سلاح ایمان و زره انتظار مهدوی در مقابل دشمنان ایستاده است.

وی ضمن تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان که مزین به نام حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ به تدوین برنامه‌های هفته مبارک بسیج پرداخت و بیان کرد: در این هفته برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، جهاد تبیین و.... در سطح حوزه و پایگاه‌های مقاومت اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان به نقش بی بدیل بسیج در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و بیان کرد: در این جنگ نیز مانند دیگر صحنه‌های انقلاب بسیجیان سلحشور خوب در خشیدند و از مرزوبوم خود تا پای جان دفاع کردند.

وی حضور مقتدرانه رزمندگان بسیجی در صحنه‌های مختلف بسیج را برگرفته از پشتیبانی و تشویق مادران، خواهران و همسران با بصیرت آنان دانست.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) شهرستان کنگان از مهمان نوازی زیبا از شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس تقدیر و اشاره کرد: به معنای واقعی با حضور این شهید خوشنام متبرک شدیم امیدواریم که دعای این شهید شامل ما باشد و خداوند متعال همیشه ما در این راه کمک کند تا با اهل بیت و شهدا گام‌هایمان را مستحکم‌تر از این را برداریم.