جانشین سپاه کنگان: ۲۰۰ برنامه هفته بسیج در شهرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حیدری پنجشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران با تسلیت سال روز شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: هفته بسیج امسال از روز جمعه ۳۰ آبان با شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملّی» آغاز میشود و تا ۶ آذر ادامه دارد که در این مدّت برنامههای مختلفی توسط ردههای مقاومت در نقاط مختلف شهرستان کنگان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: برگزاری دعای ندبه در حرم مطهر شهدای گمنام بندر کنگان، حضور سازمان یافته حلقههای صالحین در میعادگاههای نماز جمعه با عنوان «میقات صالحین» و برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور این بسیجیان در جایگاه نماز جمعه شهدای محراب بندر کنگان از جمله مهمترین برنامههایی است که در روز اوّل هفته بسیج در سطح شهرستان برگزار میشود.
جانشین فرماندهی سپاه شهرستان کنگان افزود: عموم بسیجیان روز جمعه با لباس بسیجی در نماز جمعه شرکت میکنند و فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کنگان در این روز به عنوان سخنران پیش از خطبهها به سخنرانی میپردازند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: عطرافشانی گلزار مطهر شهدای گمنام بندر کنگان به همراه قرائت زیارت عاشورا و برپایی نمایشگاه سیره فاطمی در جوار حرم مطهر این شهدا از عناوین مهمترین برنامههایی است که به مناسبت هفته بسیج صبح روز شنبه یکم آذر انجام میشود.
رزمایش کارزار خدمت در محلّه گوده کنگان برگزار میشود
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان از برگزاری رزمایش کارزار خدمت در محلّه گوده کنگان خبر داد و گفت: این برنامه روز شنبه یکم آذر با حضور فرماندار و سایر مسئولین اجرایی شهرستان در این محلّه برگزار میشود که در تلاش هستیم ان شاءالله به کمبودها و درخواستهای مردم این محلّه که بر اثر آسیبهای اجتماعی دچار مشکلاتی هستند رسیدگی کنیم.
سرهنگ حیدری اذعان کرد: یکی از برنامههایی که در طول هفته بسیج با استفاده از ظرفیّت ایّام فاطمیّه و روحانیّون، مساجد و تکایا در سراسر شهرستان اجرا میشود برگزاری نشستهای جهاد تبیین و نهضت روشنگری است که این برنامه به صورت ویژه از شنبه یکم آذر به مدّت ۴ شب در حسینیه عاشقان ثارالله بندر کنگان با حضور سخنرانان و مداحان برگزار میشود.
جانشین فرماندهی سپاه کنگان اضافه کرد: شامگاه یاد یاران با حضور گردان سازماندهی شده از دانش آموزان بسیجی نیز عصر شنبه یکم آذر به همت حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی قدس شهرستان کنگان در جوار حرم مطهر شهدای گمنام بندر کنگان برگزار میشود.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه شهرستان کنگان در ادامه به تشریح برنامههای محوری دوشنبه ۳ آذر سال روز شهادت حضرت زهرا (س) پرداخت و گفت: شرکت در پیادهروی رهروان فاطمی از گلزار شهدای بندر کنگان تا جایگاه نماز جمعه این شهر و حضور در اجتماع عزاداران فاطمی و پخت و توزیع ۵ تن حلیم به همین مناسبت توسط پایگاههای مقاومت ایثار، شهید سعیدی و ولی عصر (عج) حوزه مقاومت انصارالله از جمله برنامههای شاخص چهارمین روز از هفته بسیج است.
حیدری از اجرای همایش بزرگ اقتدار بسیجیان در ۵ آذر خبر داد و گفت: این همایش به عنوان برنامه ویژه سال روز تأسیس بسیج به فرمان امام خمینی (ره) رهبر بزرگ انقلاب اسلامی است که در این روز کلیه ردهها و اقشار مختلف بسیج به صورت سازماندهی شده و ملبّس به لباس بسیجی با حمل تمثال مبارک شهدا در جایگاه نماز جمعه شهدای محراب کنگان حضور پیدا میکنند.
جانشین سپاه کنگان خاطرنشان کرد: برگزاری رزمایش سراسری عملیاتی گشتهای رضویون بسیج به منظور ارتقای امنیّت محلّات و برگزاری رژه موتورسواری بسیجیان در سطح شهرهای بنک و کنگان نیز از جمله مهمترین برنامههای هفته بسیج در روز پایانی این هفته است.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت شهرستان کنگان به اجرای طرح «مثل سلامی» در هفته بسیج نیز اشاره کرد و گفت: با توجّه به اینکه هفته بسیج امسال، اوّلین هفته بسیج بعد از شهادت سردار سلامی و فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلّح در دفاع مقدّس ۱۲ روزه است و از آنجا که شهدا در تمامی مسائل و به ویژه در مسائل کاری الگوی ما هستند در قالب این طرح از فرماندهان پایگاههای مقاومت و خانواده آنها تجلیل میشود.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان افزود: در این طرح که به همت بسیج مساجد و محلّات اجرا میشود ما با حضور در خانه فرماندهان پایگاهها و یا در بعضی از ردهها با اجتماع در یک مکان خاص، از این عزیزان تجلیل میکنیم.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت کنگان در پایان یادآور شد: برگزاری یادوارههای شهدا در سطوح مختلف، دیدار با خانواده معظّم شهدا، اجرای سرودهای پاتوقی، برگزاری مسابقات ورزشی مختلف بین ردههای مقاومت، برگزاری کارگاههای پیشگیری از طلاق، ازدواج آسان و فرزندآوری و بانوی تمدّنساز و برگزاری جشنوارههای غذاهای بومی و محلّی و ورزشهای بومی و محلّی از جمله سایر عناوین برنامههایی است که در هفته بسیج در کنگان اجرا میشود.
